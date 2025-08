Orbán Viktor: A legfontosabb a családbarát kormányzás

„Nagyon nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos lakáshitel iránt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken, ahol a részletszabályok mellett a program céljáról is beszélt.

Cikkünk frissül!

„Sok minden kavarog a világban, és számos dolog megkérdőjeleződik. Ilyenkor minden megoldás segít a fiataloknak. Össze tudnak állítani maguknak egy néhány évre szóló élettervet, ebben próbálja segíteni őket a kormány a lakásüggyel” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellprogrammal kapcsolatban. A kormányfő hozzátette, hogy a döntést megelőzően egyeztettek a bankokkal és a gazdasági szereplőkkel is. Megjegyezte azt is, hogy a fiatalok számára a legfontosabb horgony az otthon.

Orbán Viktor hangsúlyozta: mivel ez olyan hitelkonstrukció, ahol meghatározták a legmagasabb négyzetméterárat, ezért „ez nem a luxuslakásokat, meg a nagy lakásokat fogja megdobni”. Mint mondta, a szeptemberben induló Otthon Start program inkább a középosztály számára teremt lehetőséget, illetve azoknak, akik még nem léptek be a lakástulajdonosok piacára.

„Tehát ez egy fölzárkózási program is az én fejemben. Nemzetépítési fölzárkózás és leginkább a fiatalok hazakötődéséhez segítséget nyújtó program”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy már az idei, februári évértékelőjében is beszélt az otthonteremtésről. Azt is megjegyezte, hogy ez egy megalapozott és gazdaságilag ésszerű program. Mint mondta, „a nyugati koncepció az, hogy keress eleget, és majd bérelsz valamit, az a lényeg, hogy az ember lakjon valahol.” Orbán Viktor úgy véli, a magyar ember viszont ebben is más, mert úgy gondolkodik, hogy „az én házam, az én váram”. „Ráadásul akinek van ingatlana, az egy nemzeti közösségnek is része tulajdonosként” – tette hozzá.

„Ez egy lehetőség, ez egy ajánlat. Fontolják meg, éljenek vele”

– mondta a miniszterelnök, aki megjegyezte: „most a legfontosabb a családbarát kormányzás, ennek része az otthonteremtés és része a dolgozó és gyermeket nevelő emberek megsegítése. Erről szól a családbarát adóforradalom is.” A miniszterelnök úgy látja, a kormánynak az a dolga, hogy segítsen az embereknek abban, hogy célokat tűzhessenek ki maguk elé, ehhez pedig az kell, hogy a kabinet maga is tűzzön ki célokat. Orbán Viktor megjegyezte: minden kormányzati ciklust úgy kezdett meg, hogy világossá tette a kitűzött célokat, és azokat el akarta érni.

„Ha vannak céljaid, akkor a költségvetést, a gazdálkodást a célok alá kell rendelni”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki legfontosabb célként a családbarát kormányzást jelölte meg.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)