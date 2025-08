Megható szavakkal búcsúzott felesége Kathi Bélától

Salamon Dia megható üzenetekkel búcsúzott férjétől, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Bélától. A 46 éves testépítő egy ciprusi nyaralás során szenvedett halálos biciklibalesetet. A sportoló és felesége 2019-ben házasodtak össze, kislányuk, Jázmin, egy évvel később született meg.

A fitneszversenyző az Instagram-oldalán, 24 óráig elérhető történetekben osztotta meg fájdalmát. Első üzenetében így írt:

„Tragikus hirtelenséggel elhunyt a férjem, Kathi Béla Cipruson, egy biciklibalesetben. Kérünk benneteket, tartsátok tiszteletben a család fájdalmát!”

Egy családi fotó mellé pedig ezt a mondatot írta:

„Felfoghatatlan az a hatalmas űr, amit magad után hagytál, és a legszörnyűbb, hogy nem lehet ellene semmit tenni.”

Salamon Dia ezután egy újabb képet is megosztott férjéről és kislányukról, ezzel is emléket állítva a szeretett családapának. Kathi Béla a hazai testépítő- és erőemelő közösség meghatározó alakja volt: kétszer nyert abszolút címet a magyar Superbody versenyen, elnyerte a WABBA világbajnoki címet, többszörös országos bajnok volt, és elismerték az év testépítőjeként is.

Halálhírét a Scitec Gold Fitness Club jelentette be, kiemelve: „Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindannyiunkban.”

