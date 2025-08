Erdélyi Tisza-tábor: megírták, amit láttak, kitiltották őket

A Magyar Nemzet tudósítása szerint körülbelül húszan lehettek a Közösségi Párbeszéd Tábor nevű rendezvény hivatalos megnyitóján pénteken az erdélyi Nagyadorjánban. A háromnapos tábort, amelyre a szervezők nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról is várták az érdeklődőket, az Erdélyi Kossuth Tisza-sziget szervezte. Az ötletgazda szerint a tábor 15 év múlva is lesz, és több lesz mint Tusványos. Arról is beszélt, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, és mindenkit meghallgatnak, és reméli, hogy a sajtó azt fogja leírni, ami történik.