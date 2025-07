Takács Péter: Magyar Péter felsült a szakpolitikusaival, ezért sem engedi nyilatkozni őket

A műsor elején szóba került Takács Péter korábbi ATV-s vitája Kulja Andrással, a Tisza Párt EP-képviselőjével és egészségügyi szakértőjével. A műsorvezető felidézte, hogy Magyar Péter egy Blikken megjelent online szavazással igyekezett bizonyítani, hogy a két fél közti vitát az egészségügy témájában Kulja András nyerte. Takács Péter ugyanakkor megjegyezte: ő közvéleménykutatási adatokat látott erről, hogy a bizonytalanok 85 százaléka szerint is ő nyerte a vitát. „ Ebből is látszik, hogy a Tisza Párt mennyire hülyének nézi a szavazókat” – jegyezte meg az egészségügyi államtitkár.

Azt is megjegyezte, hogy először azt hitte, csak tiszteletlen volt vele szemben a Tisza Párt, amikor felkészületlenül küldte el a vitára a politkusát, ugyanakkor szerinte kiderült, hogy nem csak erről van szó. Azt is megjegyezte, hogy Magyar Péter „felsült a szakpolitikusaival, ezért sem engedi őket nyilatkozni.” Ezt követően Takács Péter elmondta, nem is kíván többet foglalkozni a Tisza Párttal, így a beszélgetésben rátértek az egészségügy témájára.