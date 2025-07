Orbán Balázs: Soha nem késő letérni a háború felé vezető útról

A Helsinki Záróokmány aláírásának 50. évfordulója alkalmából a béke fontosságára hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Mint írta, a világ jelenleg közelebb áll egy újabb világháborúhoz, mint bármikor a hidegháború vége óta – és ebben a helyzetben különösen

fontos lenne visszatérni a párbeszéd, a feszültségcsökkentés és az együttműködés politikájához.

Orbán Balázs emlékeztetett: az 1975-ben aláírt Helsinki Záróokmány a hidegháborús megosztottság közepette is a békés együttélés irányába mutatott, amikor a két világrend képviselői – szembenállásuk ellenére – hajlandók voltak leülni tárgyalni és vállalásokat tenni a konfliktus enyhítése érdekében, ezzel szemben – fogalmazott – a mai világban épp az ellenkezője történik.

„A világ ma közelebb áll a világháborúhoz, mint bármikor a hidegháború vége óta”

– írja a politikai igazgató, utalva a nagyhatalmi rivalizálásra, a fegyveres konfliktusok számának növekedésére, a fegyverkezési versenyre, a gazdasági blokkosodásra és a migrációs nyomásra. Szerinte ezek a tényezők együtt már korábban is világháborúkhoz vezettek – és most is fennáll ennek a veszélye.

Orbán Balázs úgy véli, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet még a Helsinki Záróokmány aláírásának idejénél is veszélyesebb, ám míg akkor a vezetők a feszültség enyhítése mellett döntöttek,

ma Európa vezetői inkább „háborús logikát követnek”.

Bejegyzése végén megjegyezte: „A béke nem naivitás. A kockázatok csökkentése nem gyengeség. A tárgyalás nem megalkuvás. Hanem a valódi államférfiak bátorsága”.

Kiemelt kép: Orbán balázs a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)