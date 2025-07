Másodszor is elhalasztották az idei Balaton-átúszást

Azt követően, hogy a múlt hétvégére előre jelzett és aztán be is következő rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárásra tekintettel elhalasztották a 2025-ös Balaton-átúszást, az eseményt az e hétvégére tervezett új időpontban sem tartják meg. A szervezők a rendezvény Facebook-oldalán csütörtökön azt közölték, hogy a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttek, hogy a 43. Lidl Balaton-átúszást a 2025. augusztus 2–3-i hétvégén nem tartják meg.

A Révfülöp és Balatonboglár közötti, évente megrendezett Balaton-átúszás eredeti időpontja július 26. szombat lett volna, ám a szervezők két nappal korábban azt közölték, hogy a Balaton térségében várható rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárásra tekintettel elhalasztják a sporteseményt és új időpontként augusztus másodikát, tehát a soron következő szombatot jelölték meg.

Az esemény tervezett új időpontja: augusztus 9. szintén szombat – közölték, hozzáfűzve, hogy a korábbi leadott nevezések az újra is érvényesek, ám ha valakinek az új időpont nem felel meg, akkor a befizetett nevezési díjadat és az esetlegesen megvásárolt, még át nem vett termékeket és jótékonysági termékeket számukra teljes egészében visszafizetik.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton bár a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön többnyire gyengén felhős idő lesz, nyugat felé haladva egyre több lesz a gomoly- és a fátyolfelhő, az Alpokalján és északnyugaton már erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Legnagyobb eséllyel utóbbi helyeken alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb számban délután és este, kisebb számban hamarabb is, illetve másutt is előfordulhat csapadék, már a nap első felében is és vasárnap is összességében több helyen valószínű zápor, zivatar.

Kiemelt kép: A tavalyi Balaton-átúszás résztvevőinek egy csoportja Révfülöpnél (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)