Mandiner: Gerendai Károly arab üzlettársa miatt ragaszkodhattak a Sziget szervezői a zsidógyűlölő zenekar fellépéséhez

Sokan nem értették, miért nem engedték el a tömeggyilkos terroristákat éltető, zsidógyűlölő ír Kneecap együttesnek a teljes balliberális értelmiség tiltakozását is kiváltó koncertjét a Sziget-fesztivál szervezői – idézte fel csütörtöki cikkében a Mandiner. A lap most egy lehetséges okra is rávilágított: megtudták, hogy Mazen Al Ramahi szállodájában működik luxusétterme a Sziget Fesztivál alapítójának, akivel kifejezetten jó viszonyt is ápol a palesztinbarát üzletember.