Lázár János: Valamennyi magyarországi uszodát állami fenntartásba szeretne venni a kormány

Valamennyi magyarországi uszodát állami fenntartásba szeretne venni a kormány – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

„Van egy programunk arról, hogy az összes magyarországi uszodát tankerületekből, járásokból, kisvárosokból, nagyvárosokból, megpróbáljuk állami egységes fenntartásba venni. Meghirdettünk egy programot annak idején, hogy minden általános iskolás gyereket úgy engedünk ki a kezünkből, hogy megtanítjuk őket úszni. Ehhez uszodák kellenek,

az országban mindenhol uszodákat építettünk és építünk,

most szeptemberben fogjuk átadni például a szekszárdi uszodát, és Kisbéren is befejezzük a tanuszoda építését” – mondta el a tárcavezető a közösségi oldalán publikált videóban, aki szerint a fenntartásban is szerepet kell vállalnia az államnak.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter lakossági fórumon Nagykőrösön 2025. április 29-én (Fotó: MTI/Bús Csaba)