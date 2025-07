Közpénzes luxuskörutak: Ruszin-Szendi Romulusz engedély nélkül szállt meg prémiumhotelekben

Ruszin-Szendi Romulusz újabb költekezési botránya borzolja a közvéleményt. Kiderült, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnökként 12 alkalommal ötcsillagos szállodában szállt meg, miközben a jogszabályok szerint csak négycsillagos szállás illette volna meg. A Tisza Párt szakértője körül korábban a közpénzből kialakított luxus szolgálati villája és a szintén közpénzből finanszírozott, zsírleszívása miatt robbant ki botrány.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője vezérkari főnökként indoklás és engedély nélkül 5 csillagos szállodákban szállt meg több külföldi kiküldetése során, miközben a szabályok szerint csak négycsillagos szállás illette volna meg. Magasabb kategóriát kizárólag külön indoklással vehetett volna igénybe, amit nem tett meg – közölte Vargha Tamás, a Fidesz egykori elszámoltatási biztosa.

Budai Gyula képviselő kérdésére válaszolva az államtitkár kifejtette:

Ruszin-Szendi Romulusz 12 alkalommal nem nyújtott be indoklást, és így a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében 5 csillagos szállást vett igénybe.

Mindez a korábban kirobbant, dunakeszis villaügy után került nyilvánosságra, ahol több mint egymilliárd forint közpénzből épült számára ez a szolgálati otthon. Az ingatlan már kívülről is inkább hasonlít egy luxusrezidenciára, mint szolgálati lakásra. A Ripost felvételeiből pedig az is kiderült, hogy számos prémiumbútor mellett, jakuzzi, házimozi-rendszer, billiárdasztal és egy szivarszoba is helyet kapott benne. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálatot indított.

Bár Ruszin-Szendi Romulusz tagadja, hogy megrendelőként köze lenne az ingatlanhoz, Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő – aki szerint ez a Kehi-jelentés nagyon súlyos megállapításokat tartalmaz – korábban a Kossuth Rádióban azt állította: e-mailek bizonyítják a megrendeléseket. Később a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nyilvánosságra is hozta azoknak az e-maileknek egy részét, amelyekben a volt vezérkari főnök és felesége a ház kivitelezéséről és berendezéséről rendelkezik.

A volt vezérkari főnök zsírleszívását is vizsgálta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, és egyértelmű szabálytalanságokat, jogsértéseket állapított meg. Eszerint a Tisza Párt szakértője hatalmával visszaélve, az általa felügyelt Honvédkórházban esztétikai célú, toka- és hasplasztikai beavatkozást végeztetett el magán, közpénzből. A több mint egymillió forintos beavatkozás költségét pedig a mai napig nem fizette vissza.



A Honvédelmi Minisztérium szerint az új ügy is azt mutatja, hogy Ruszin- Szendi Romulusz vezérkari főnökként hivatali idejében rendszeresen túllépte a költséghatárokat. Magyar Péter az ügyre három sírva nevetős emojival reagált.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)