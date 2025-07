Fegyveres hatalomátvételre készültek Magyarországon a szkíták, vádat emeltek ellenük

A Zala Vármegyei Főügyészség vádat emelt kilenc személlyel szemben, akik egy, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló terv részesei voltak. A vádirat szerint a csoport célja Magyarország Alaptörvényének lecserélése, valamint az államigazgatási és karhatalmi szervezetek felszámolása volt.

A mozgalmat egy 55 éves zalai férfi alapította, aki a szkíta önkormányzatok és egy külön hadsereg megszervezésén keresztül egy új, „szkíta állam” létrehozását tűzte ki célul – számolt be róla a 24.hu. A lap információi szerint a vádlottak között van a Mi Hazánk egykori nagykanizsai elnöke is, akit korábban őrizetbe vettek. A csoport másik meghatározó alakja egy 48 éves, nagykőrösi férfi volt, aki

az interneten olyan elméleteket terjesztett, amelyek szerint Magyarország valójában nem állam, hanem egy vállalat, ezért sem az Alaptörvény, sem a jogszabályok nem kötelezőek.

Ezen nézetek mentén hamis igazolványokat állított ki, és ezek révén került kapcsolatba a többi vádlottal. Egy 2023 tavaszi találkozón a zalai férfi már a „Szkíta Nemzetőrség” létrehozását is bejelentette.

A vádirat szerint a harmadik kulcsszereplő

egy 90 éves váci férfi, aki saját mozgalmában a trianoni békeszerződés felülvizsgálatát, a Horthy-rendszerhez hasonló király nélküli királyság visszaállítását, valamint saját kormányzóvá választását szorgalmazta, végső célként pedig a királyválasztást tűzte ki.

A nyomozás során kiderült, hogy a csoport tagjai többször is találkoztak, ahol rendszeresen szerepelt a napirenden a monarchia visszaállítása, a szkíta állam megvalósítása, valamint új tagok beszervezésének módja. A hatóságok több helyszínen is akciót hajtottak végre, összesen tíz helyen, többek között éles lőfegyvereket is lefoglaltak.

A vádlottak egyik tagját letartóztatták, a többiekkel szemben szabadlábon hagyás mellett folytatják az eljárást. Az ügy a Zalaegerszegi Törvényszék elé kerül, ahol az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntettével vádolják őket.

A kiemelt kép illusztráció.