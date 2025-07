Cáfol a rendőrség: nem térdepeltették órákon át a gyanúsítottakat

A rendőrség tájékoztatása szerint kábítószer-fogyasztókat állítottak elő július 19-én a dunakeszi rendőrök a gödi Homokszigetről. A közel százfős, bulizó csapat több tagja italozás és táncolás közben, vagy egy kishajón beszélgetve, nyíltan fogyasztotta és kínálta másoknak a kábítószert. Ennek egy részét az intézkedés megkezdésekor megpróbálták elrejteni vagy a vízbe dobni, azonban a hatékony rendőri fellépésnek köszönhetően a nyomozók többféle drogot – a szakértő véleménye szerint amfetamint és marihuánát – foglaltak le.

Kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt 13 személyt állítottak elő. Kiderült, hogy hárman az alkohol hatása miatt voltak bódultak, de 10 esetben a gyorsteszt is alátámasztotta a drogfogyasztás tényét. A gyanúsítottak közül kilencen beismerő vallomást tettek.

A rendőrségi közlemény közzététele után a Hvg.hu újságírója egy sajátos hangvételű cikkben, a tényeket elferdítve próbálta negatív színben feltüntetni a rendőröket, burkoltan azt sugallva, hogy az intézkedés szabálytalan volt – ismertették a Police.hu-n.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében kiemelték, hogy

a Hvg munkatársa által leírtakkal ellentétben senki nem térdelt órákon keresztül megbilincselve, sőt bilincs nélkül sem. Az érintettek előállítása és szállítása a jogszabályokban előírtak szerint történt, sérülés senkin nem keletkezett. A szigetről a rendőrségi motorcsónakban mindenkiről levették a bilincset, úgy vitték őket a vízpartra, ahonnan a járőrök autóval vitték tovább őket a rendőrség épületébe.

Az intézkedés ellen sem élt panasszal egyikük sem… márpedig erre az intézkedés alá vontnak van joga, nem pedig az újságírónak – hangsúlyozták a rendőrségi közleményben.

A kábítószer fogyasztását és terjesztését hazánkban jogszabályok tiltják! A rendőrség ezeket a szabályokat – ahogyan eddig is tette – a jövőben is be fogja tartatni és a bűncselekmény elkövetőivel szemben a törvények adta keretek között fog fellépni. Még akkor is, ha ez egyesek nem tetszését váltja ki.

Korábban a 444.hu portál közölt hamis információkat a magyar hatóságokról, a lap azt állította, hogy őrizetbe vették a NAV „kommandójának” parancsnokát és helyettesét, a hamis információkat ezt követően az adóhatóság közleményben cáfolta.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)