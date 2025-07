Siófok elesett: akkora szúnyoginvázió zajlik a városban, hogy vállalkozások húzzák le a rolót

Akkora árvaszúnyog-invázió zajlik a Balatonnál, hogy az már jónéhány vállalkozás működését is befolyásolja. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, a tömeges jelenlétük kellemetlenséget okoz a nyaralóknak – ráadásul ezt a fajt a szúnyogirtó szerek sem gyérítik.

„Siófok elesett, bezárunk” – írta a siófoki Petőfi sétány egyik fagyizójának üzemeltetője nemrég a vármegyei lap, a Somogy Online szerint. Az üzenet hátterében az áll, hogy

az árvaszúnyogok esténként milliós tömegben lepik el a balatoni várost.

A rajzás ellehetetleníti a teraszos vacsorákat, fagylaltozást, sőt még a beszélgetést is. A rovar csípni ugyan nem tud, de a vállalkozók számára már így is elviselhetetlenek a rajok, amelyeket ráadásul irtani sem szabad.

A probléma egyébként nem csak Siófokra koncentrálódik: több balaton-parti településen is jelezték a nyaralók az utóbbi hetekben, hogy rengeteg az árvaszúnyog, amelyekről sokszor felvételeket is posztoltak a közösségi médiában.

🦟Árvaszúnyog invázió péntek este a Balatonon🦟😬🤭(szombat estére már csak a fele maradt🤓) Közzétette: Szeibert-Viràg Dóra – 2025. július 6., vasárnap

Ez állhat a háttérben

Mint korábban írtuk, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK) tudósai egyébként már idén tavasszal is figyelmeztettek arra, hogy az idei nyáron sokkal több szúnyog várható a Balatonon, mint ahogy azt megszoktuk.

Az árvaszúnyogokról konkrétan azt írták: kedvezett nekik, hogy 2024 nyarán a tartósan meleg vízhőmérséklet és fényszegény körülmények miatt megnőtt az algák mennyisége, különösen a Siófoki-medencében (ahol 1994 óta nem volt ennyi alga, mint a tavaly). Ezáltal ugyanis a lárváik nagy számban telepedtek meg az üledékben, és ezért a kutatók arra számítottak, hogy 30 éve nem látott szúnyograjzás várható most.

E figyelmeztetés ellenére a Somogy Online szerint most a nyaralók és a siófoki szolgáltatók, vállalkozók egyaránt döbbenten állnak az árvaszúnyog-invázió, az esténként megjelenő rovarfelhők előtt,

amelyek úgy ellepik a vendéglátóhelyeket, hogy nem lehet enni, inni, fagyizni tőlük, de még beszélgetni sem, mert belerepülnek az ember szájába, szemébe.

Sokan ezért egyszerűen menekülnek a kültéri eseményekről is, vagy éppen a sötétben üldögélnek a balatoni szállodában, hogy a fénnyel ne vonzzák be a döngicsélő rovarokat.

„Volt egy időszak, amikor kevesebb volt az árvaszúnyog, de tegnap éjszakára újra tömegével megjelentek. Éjjel már csak két lámpát hagytam felkapcsolva, hogy a szállóvendégek be tudjanak menni a főbejáraton. Reggelre öt lapátnyi árvaszúnyog-tetemet takarítottunk össze. A vendégeink sötétben üldögélnek a teraszon. Megértem, hogy védjük ezt a rovart, mert a halak számára táplálék, de ez már abszurd” – részletezte a Somogy Online-nak egy siófoki apartmantulajdonos.

A már említett, bezáró fagyizó üzemeltetője azt írta a problémáról: „Ez így nem mehet tovább. Irtani nem OK, de gyéríteni ritkítani kizárt, hogy nem lehetne. 21 éve van boltom a Balatonnál, de ilyet még nem láttam.” Egy helyi vendéglős pedig azt írta egy siófoki Facebook-csoportban:

„Mi 2 hónapja bukjuk a vacsoráinkat, mert mire a pincérek az asztalhoz érnek, nem látni a kaját a szúnyogoktól. Próbáltunk ellene tenni azzal, hogy a közvilágításra zsákot húztunk, ezzel tompítva a fényt, ami valamelyest sikeresnek bizonyult, de másnap a közterületesek leszedték.”

Ami az irtást illeti, az ahhoz használt vegyszer csak a csípőszúnyogokat célozza, ezért nem hat az árvaszúnyogok ellen. „Nem szabad, és technikailag lehetetlen az árvaszúnyogot irtani és gyéríteni” – mondta a vármegyei lap megkeresésére válaszolva Sáringer-Kenyeres Tamás, a Balatoni Szövetség szakembere, a szúnyoggyérítést monitorozó szakértői csoport vezetője, aki elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) magyarországi előírásai szerint a csípőszúnyogok ellen bevetett kémiai irtást végző autók nem közelíthetik meg a Balaton partját.

Vagyis: a Balaton, azaz az élő vizek védelme érdekében a parttól csak 45 méterre végezhető például a csípőszúnyog-irtás ezekkel a gépkocsikkal, ezáltal pedig épp az a terület marad ki (pl. a Petőfi sétány), ahol most a legakutabb az árvaszúnyog-helyzet. Másrészt pedig a tó vízminőségének javulásához is jelentősen hozzájárulnak az árvaszúnyogok a szakértő szerint (mindeközben pedig az árvaszúnyogok fontos táplálékot jelentenek bizonyos állatfajoknak, főként madaraknak és halaknak is). Sáringer-Kenyeres Tamás ugyanakkor hozzátette: ilyen hosszan elhúzódó, és a Balaton egy szűk sávjára, Siófok és néhány közeli településre jellemző rajzásra nem emlékszik, pedig 28 éve foglalkozik szúnyogirtással a tó partján.

Az árvaszúnyogok ellen védekezésnél így egy lehetőség maradt: ha valaki kültéren szeretné élvezni az estét, akkor célszerű a fényforrásoktól távol tenni ezt, vagy pedig elhelyezni egy kicsit távolabb eső pontra egy erős hideg, fehér fényforrást, ami odavonzza a rovarokat. Ha pedig fényre van szükségünk, érdemes egy lágyabb meleg, sárgás fényt használni, mert az kevésbé vonzza a szúnyogokat.

A Somogy Online úgy összegezte a helyzetet, hogy az árvaszúnyogok érzékenyen reagálnak a vízminőség változásaira, és a mostani erős jelenlétük azt jelzi, hogy a tóban ismét növekszik a belső tápanyagterhelés, ami hosszabb távon vízminőségi problémákhoz is vezethet. Vagyis ökológiai szempontból ők nem a baj forrásai, hanem egy tünetet jelentenek.

Kiemelt kép: biológiai légi szúnyoggyérítés a Balaton térségében, Balatonberénynél 2024. április 11-én. A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészõhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípõszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élõlényre, így az árvaszúnyogokra is teljesen ártalmatlan. MTI/Katona Tibor.