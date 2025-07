Kocsis Máté: Magyar Péterrel az SZDSZ-es állapotok térnének vissza

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője volt szerdán a Harcosok órája című műsor vendége, aki Németh Balázs frakciószóvivővel beszélgetett az adásban több aktuális kérdésről és témáról.

Cikkünk frissül!

Harmadik adásához érkezett szerdán a Harcosok órája című műsor, ahol Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője ezúttal Kocsis Mátéval, a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetőjével beszélgetett. Az első adás vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, míg a második alkalommal Szijjártó Péter külgazdasági ás külügyminiszter válaszolt a különböző kérdésekre.

A műsor elején szóba kerüllt az a fénykép, amely Orbán Viktor egy Megaman nevű szuperhősként látható. A Fidesz frakcióvezetője ironikus hangvétellel megjegyezte: „ehhez a képhez eredetileg Orbán Viktor állt modellt a zebra Tisza sziget alakuló ülésén. ” Kocsis Máté ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezen a gegen képesek jót nevetni, ugyanakkor kijelentette, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a valóságban is úgy hívatja magát, hogy „The Man”, „amit teljesen komolyan is gondol.”

Ezután egy részletet mutattak a műsorban, amelyen Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az ATV-nek azt mondta, hogy „a Fidesz bajba van.” Kocsis Máté Horn Gáborral kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a korábbi államtitkár „egy bukott SZDSZ-es politikus, abból is a rosszabb fajta, ez pedig mindent elmond”. A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy Horn Gábor 2021 novemberében azt írta, hogy az ellenzéki összefogás vezet a Fidesz előtt. „Magyar Péter az SZDSZ környékéről jött, sohasem volt törzsgyökeres jobboldali. Magyar Péterrel a Horn Gáborok jönnének vissza” – jelentette ki Kocsis Máté, aki Magyar Péter egyik korábbi megnyilvánulását is felidézte, hogy tinédzserként ott volt a falán Demszky Gábor plakátja.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órája című műsorban 2025. július 30-án. (Fotó: YouTube)