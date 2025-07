Klórgáz-szivárgás miatt 120 embert kellett kimenekíteni a túrkevei strandról – a polgármester is reagált

Kedd reggel klórgáz-mérgezés gyanúja miatt kiürítették a túrkevei termál- és élményfürdőt, apartmant és kempinget.

A Jász‑Nagykun‑Szolnok vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy 120 embert tereltek biztonságos helyre, és hozzávetőlegesen 14 személyt azonnal kórházba szállítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A katasztrófavédelem sajtóreferensének közlése szerint

a balesetet egy víztisztítási technológia során történő vegyszerreakció idézte elő: két fertőtlenítőszer érintkezése következtében keletkezett klórgáz, ami több fürdőző tüneteit okozta.

A vészhelyzetet a hatósági szervek gyorsan kezelni tudták, a strandot és a kempinget azonnal kiürítették, és a légszennyezés megszüntetése érdekében az érintett területet lezárták. A mentők, rendőrség és a katasztrófavédelem mellett a túrkevei önkéntes tűzoltók is aktívan bekapcsolódtak a védekezésbe, felügyelve a kár elhárítását – írta a Szoljon.hu.

Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben hangsúlyozta: nem történt robbanás, nincs vegyi veszély vagy olyan tömegkatasztrófa, amitől a lakosságnak tartania kellene.

„Balesetek mindig vannak. Akkor is, ha mindenki mindent jól igyekszik csinálni. Mindig van egy apró hiba, egy baki, ami esetleg nem úgy történik, nem úgy alakul, ahogy kellene. Nagy valószínűséggel most is egy ilyen dolog történt” – fogalmazott.

A városvezető megerősítette a katasztrófavédelem közlését, miszerint a baleset elképzelhetően egy technológia általi víztisztítási folyamat során következett be, és valószínűleg két, egyébként szükséges vegyszer keveredése idézte elő a gázképződést. A strand dolgozóinak felelőssége – jelenlegi ismeretei szerint – nem merült fel.

Sallai Róbert Benedek megköszönte a mezőtúri és túrkevei egységek, valamint a mentők és a rendőrség gyors és hatékony beavatkozását, továbbá a látogatók türelmét és nyugalmát is.

Külön említést tett egy két és fél éves lengyel kisfiúról, akit kommunikációs nehézségek miatt elővigyázatosságból szállítottak mentőhelikopterrel kivizsgálásra. Információi szerint a gyermek jól van. Reménykedését fejezte ki továbbá, hogy a 14 főből akiknek felülvizsgálatra kell jelentkeznie, mindenki tünetmentes lesz.

A hatóságok gyors reagálásának köszönhetően a veszélyforrás rövid idő alatt megszűnt, a levegőben mért klórgáz-koncentráció a polgármester távozásakor már nulla volt. A fürdő újranyitására akkor kerülhet sor, ha minden előírt vizsgálat lezárult, és a szakhatóságok engedélyt adnak rá. Az ügyben a hatóságok hivatalos vizsgálatot indítottak.

A városvezető arra kérte a lakosságot, hogy ne keltsenek pánikot és ne terjesszenek megalapozatlan híreszteléseket, vagy feltételezéseket, hiszen a baleset már nem jelent veszélyt senkire, ugyanakkor a történtek jelentős kommunikációs károkat okozhatnak a strand megítélésében.

Sallai Róbert Benedek Facebook-bejegyzésében nyilvánosan fogalmazta meg utólagos köszönetnyilvánítását is a beérkezett reakciókat követően, melyben hangsúlyozta: a város hálával és elismeréssel tartozik minden önkéntesnek és közreműködőnek.

Kiemelten megköszönte a túrkevei önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesületnek a gyors helyszíni beavatkozást, amely elsőként érkezett a strandhoz, és jelentős szerepet játszott a válsághelyzet kezelésében, emellett elismerte a veszélyhelyzet és a bizonytalanság közepette nyújtott helytállásukat.

Kiemelt kép: Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere (Fotó: MTI/Veres Nándor)