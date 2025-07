Szijjártó Péter: Brüsszel a feje tetejére állította Európát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendége kedden a Harcosok Órája című műsornak, amelynek házigazdája Németh Balázs, a Fidesz frakciójának szóvivője. A műsorban több akutális téma is szóba került.

Cikkünk frissül!

Orbán Viktor miniszterelnök után kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendége a Németh Balázs által vezetett Harcosok Órája című műsornak. A kormányfővel készített interjú ide kattintva érhető el. A második adásban a felek gazdasági és külügyi témák mellett aktuális hírekről is beszéltek.

Szijjártó Péter a magyar idő szerint kedd hajnalban New Yorkban elkövetett fegyveres támadásra reagált első körbe, részvétet nyilvánítva az elhunytak hozzátartozóinak. Ezután a műsorvezető arról a hírről kérdezte a külügymininisztert, amely szerint a német oktatási és nevelési szövetség az iszlám vallásoktatás országos bevezetését követeli Németországban. Szijjártó Péter elmondta, hogy Európa eredetilleg keresztény, azonban ezt szerint Brüsszel a feje tetejére állította az elmúlt évtizedben azzal, hogy nemhogy beengedte az illegális bevándorlók százezreit, millióit az Európai Unió, hanem inspirálta is őket az Európai Unióba való érkezésre. A külügyminiszter szerint az azóta eltelt események alapján egyértelműen látszik, hogy bár Németország bízott abban, hogy meg tudja csinálni és képes lesz kezelni a helyzetet, mégsem volt rá képes.

„Emlékszem, voltam olyan nyugat-balkáni országban, ahol péntek délben kiléptem az adott ország külügyminisztériumából, és azt hallottam, hogy az imám hangja szólt, ami én római katolikus vallású vagyok. Ebből az is fakad, hogy én tisztelek minden más vallást természetesen, és tisztelek minden más vallás követőjét. De Magyarország egy ezeréves államisággal rendelkező keresztény ország. Egy keresztény nemzet vagyunk”

– jelentette ki a magyar dipolmácia vezetője.

A külügyminiszter a műsorban emlékeztett azokra a 10 évvel ezelőtt lezajlott jelenetekre, amikor a röszkei kerítést az ott tartózkodó migránsok elfoglalták a vasútállomást, valamint annak környékét. „Követelték, hogy oda helyben, ahol éppen ők tartózkodtak, vigyük oda nekik az ellátást, elutasítottak mindenfajta együttműködést a magyar hatóságokkal. Hát látjuk, hogy Németországban hogy sikerült ez, nem tudták megcsinálni” – jelentette ki Szijjártó Péter.

„Tíz éve is éreztük már, hogy ez lesz a veszély, mert miközben az akkori német kancellár, meg az akkori osztrák kancellár, meg jó néhány nyugat-európai politikus nyomást gyakorolt ránk, hogy engedjünk be mindenkit. Én emlékszem rá, a CNN élőben közvetített arról a csuklós buszról, amin a migránsokat Hegyeshalom felé vitték”

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki hozzátette: „amikor megtámadták a röszkei határátkelőhelyet, akkor arról volt szó, hogy a magyar rendőrség brutálisan megtámadta a szerb oldalról őket dobáló békés, szegény menekülteket, emlékszünk erre is. Szóval már akkor is kalkuláltunk azzal a veszéllyel, hogy ugye, ha mi átengedjük az illegális migránsokat, akkor majd nyugodtan azt mondják, hogy nem regisztráltátok őket, úgyhogy vissza minden.”

A műsorban szóba került Donald Trump amerikai elnök nemrég bejelentett újabb, Oroszországnak adott ultimátuma is. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy nem kerül sor semmilyen fajta törésre az amerikai elnök, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatban. Ugyanis szerinte a világ már attól biztonságosabb hely lett attól, hogy Trump és Putyin beszélni kezdett egymással.

„Mi itt élünk Közép-Európában, van egy világos történelmi tapasztalatunk, ez a történelmi tapasztalat pedig azt mondatja velünk, hogy ha az oroszok és az amerikaiak képesek egy civilizált együttműködésre, akkor a világ egy biztonságosabb hely, hogyha erre képtelenek, akkor baj van”

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki úgy véli, mindezt a magyar történelem is bizonyítja. Mint mondta, emiatt is tartja felelőtlen és bűnös magatartásnak azt, ahogyan Nyugat-Európából megpróbálják aláásni Donald Trump béketörekvéseit, valamint az amerikai–orosz tárgyalásokat.

A külügyminiszter úgy látja, amennyiben Joe Biden demokrata adminisztrációja nem hozott vola annyi háborúpárti döntést a bukásuk és az új elnök hivatalba lépése között, továbbá ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem akadályozta volna egyes nyugat-európai országokkal együtt Trump béketörkevéseit, a világ mára sokkal biztatóbb helyzetbe juthatott volna el az orosz–ukrán háború terén.

„Ez egy hatalmas felelőssége a nyugat-európai vezetőknek, hogy a több mint 3 éve kitört háború esetében nem sikerült a háború lokalizálása vagy elszigetelése, hanem gyakorlatilag egy globális problémává, sőt európai háborúvá tették az ukrajnai háborút”

– vélekedett Szijjártó Péter.

A miniszter azt is elmondta, hogy a háborúzó felek a saját áldozataik tekintetében felhasználják a propaganda eszközeit a háborúban, vagyis nem lehet pontosan megmondani azt, hányan haltak meg az orosz–ukrán háború 2022 februári kitörése óta. Hozzátette: Oroszország és Ukrajna nagyon komoly sebeket ejtett egymáson, és mindkettő jelentős sérelmeket halmozott fel. „Ráadásul jól láthatóan sokan kívülről matatnak bele ebbe a háborúba, az Európai Unió kannákkal hordja az olajat a tűzre” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az amerikai elnök mindent megpróbált megtennni a béke érdekében, és szerinte senki sem tett többet a békéért Donald Trumpnál. Azt is megjegyezte: ha az európaiak akár csak annyit tettek volna, hogy nem akadályozzák ezeket a törekvéseket, már lehetett volna eredményt elérni.

„Emlékszem arra, amikor a miniszterelnök tavaly nyáron, miután átvettük az európai uniós elnökséget, majdnem pont egy éve, Kijevbe, Moszkvába és Pekingbe is. Ralálkozott az akkor még elnökjelölt Donald Trumppal, és aztán az Európai Külügyminiszteri Tanács ülésén egy két óra hosszúságú napirendi pont keretében hallgattam, ahogy a 26-ból, 25-en – a szlovák kolléga kivételével – mint a fene rongyoltak nekem és szidtak, mint a bokrot, hogy mit képzelünk magunkról, hogy a miniszterelnök mit képzel magáról, hogy mi azt akarjuk, hogy az ukránok kapituláljanak, mi az, hogy tűzszünet, mi az, hogy béketárgyalások?”

– mondta Szijjártó Péter, aki elmondása szerint az Ukrajnáról szóló napirendi pontoknál legtöbbször utolsóként szólal fel, amit legutóbb a tanácsot vezető főképviselő is kifogásolt, és kérdezte is tőle, hogy van-e esetleg olyan szabály, ami ezt megtiltja neki, de mivel ilyen nincsen, ennyiben maradtak.

„Hiába fogadkozik valaki itthon, akár miniszterelnökként, akár külügyminiszterként, hogy márpedig én bátor leszek, és szembemegyek a másik 26-tal, rutin és fifika nélkül, reménytelen”

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A műsorban szóba került az a vámmegállapodás is, amelyet vasárnap kötött az Európai Unió és az Egyesült Államok. Németh Balázs ekkor megjegyezte, hogy ez ismét egy olyan ügy, amiben Magyarország szembe megy a közös uniós állásponttal. Mivel több EU-s politikus is azt mondja, hogy „lehetne rosszabb is, de ez legalább biztonságot nyújt, egyúttal ez a legtöbb, amit el lehet érni”. A magyar kormány ugyanakkor azt mondja, hogy a döntés súlyos károkat okoz, rossz és hibás döntések előzték meg, amivel csak a vesszőfutás folytatódik.

„Az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel egy héten belül a világpolitika két fontos szereplője mosta fel a padlót. Először Kínában, a repülőtéren”

– utaét a külügyminiszter arra az esetre, amikor a bizottsági elnököt kíséretével együtt kisbusszal szállították a terminálhoz.

„Tehát először felmosták vele a padlót Kínában, utána felmosta vele a padlót az amerikai elnök. Tehát gyakorlatilag ma az Európai Unió arca, az Európai Bizottság elnöke az megaláztatás és nevetség tárgya a világpolitikában. Ide jutottunk el. Megaláztatás és nevetség tárgya a világpolitikában, mert mi történik? Nem lehet következmények nélkül a világpolitika két vezető erejéről lesajnálóan elnézést a kifejezésért, bunkó módon beszélni. Mert ahogy az európai politikusok az elmúlt 8 esztendőben Donald Trumpról vagy a kínai vezetőkről beszéltek, az sokszor bunkó volt. Most nagyon nehéz erre mást mondani

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok Órája című műsorban 2025. július 29-én. (Fotó: YouTube/Harcosok Órája)