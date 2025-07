Sorsukra hagyott kiskutyákat mentettek a rendőrök

Székely Sándor törzszászlós, Eperjeske körzeti megbízottja szabadidejében egy erdő szélén talált rá a zsákba tett kiskutyákra. A sorsukra hagyott kölyköknek végül egy záhonyi kutyavezető szerzett menhelyi elhelyezést.

„Szabadnapos voltam, mezőgazdasági munkát végeztem, és a géppel épp az erdő szélénél fordultam, amikor a szemem sarkából láttam, valami mozog a tábla szélénél. Leállítottam a motort, és közelebbről is megnéztem… Három csenevész kiskutya téblábolt felém, amikor feléjük indultam, négy-öt hetesek lehettek. Hamarosan megpillantottam két másikat is egy zsák mellett, de az egyik annyira le volt gyengülve, hogy nem sokkal később el is pusztult, pedig rögtön kivágtam egy műanyag flakont, és vizet adtam nekik.

A másik négyet azonban még meg lehetett menteni”

– idézte fel az eseményeket a Zsaru Magazinnak nyilatkozó kutyamentő rendőr, aki hozzátette, hogy a helyszínre két járőrkollégája is érkezett.

Felidézte, hogy Kocsi Patrik őrmester, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség kutyavezetője egy nyírbátori, önkéntes állatmentő ismerőse közbenjárásával vette fel a kapcsolatot a nyíregyházi Felemás Mancsok Kölyökmentő Alapítvány vezetőjével, ahol mind a négy blökit fogadták, és a saját autójával ment el értük.

Ezután a Záhonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai

bűncselekmény gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes(ek) ellen

a kitett és túlélésre esélytelenül sorsukra hagyott kölyökkutyák ügyében.

Kiemelt kép forrása: Magyar Rendőrség közösségi oldala