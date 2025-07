Hetente kétszer lesz lottósorsolás szeptembertől

Megújul a hatos lottó: szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, csütörtökön és vasárnap is lesz sorsolás - közölte a Szerencsejáték Zrt. kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint augusztus 3-tól megszűnik az öthetes szelvényfeladás lehetősége, így a játékosok abban a hónapban csak egy hétre, azaz mindig a következő sorsolásra tudnak lottószelvényt feladni.

A hatos lottó ezt követően heti egyről, heti két sorsolásra tér át, így a megszokott vasárnap mellett, szeptember 4-től csütörtök esténként 20.45-kor is lesz sorsolás, amivel a játék dinamikusabbá válik, továbbá pedig ez többszöri nyerési lehetőséggel is jár – írták. Közölték azt is, hogy a csütörtöki sorsolás bevezetése nem befolyásolja a hatos lottó szelvény árát: egy mező feladása továbbra is 400 forintba fog kerülni és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldik játékba.

Szeptembertől a heti kétszeri sorsolással párhuzamosan új segédszelvények érkeznek, melyek lehetőséget nyújtanak a több alkalmas játék feladására, így a játékosok 1, 2, 5 vagy akár 10 sorsolásra tudják beküldeni szelvényeiket – tudatta a Szerencsejáték Zrt.

Kiemelt kép: Lottószelvények egy lottózóban (Fotó: MTI/Balaton József)