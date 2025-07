Életveszélyes állapotok uralkodnak a hamarosan kezdődő Sziget Fesztivál környékén

Napokon belül kezdődik a Sziget Fesztivál, ám a rendezvény helyszínén sűrű bozótos nőtt, letört ágak éktelenkednek, sőt, helyenként életveszélyes állapotok uralkodnak.

Kidőlt fák, vízből kiálló hegyes fadarabok, elburjánzott aljnövényzet – életveszélyes állapotok uralkodnak a Hajógyári-szigeten, ahol egy hét múlva kezdődik Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja – írja a Magyar Nemzet a Metropol nyomán.

A cikk szerint egy óbudai lakos kajakkal végigjárta az Óbudai-sziget nyugati partját, ahol borzalmas állapotoknak volt szemtanúja. A férfi egy képet is megosztott, amelyen vízből kiálló hegyes facölöpök láthatók.

Ha a víz tényleg 3-4 métert emelkedik, ahogy most jósolják, ezek

a fák víz alá kerülnek. Ha valaki aláúszik vagy beleakad, ott végződhet a fürdőzés

– írta a kajakos.

Karácsony Gergely főpolgármester is elismerte, hogy a júliusi vihar óriási pusztítást okozott Budapesten. Posztja szerint csak a Hajógyári-szigeten 600 fa sérült meg, közülük száz ki is dőlt. Az óbudai önkormányzat a vihar utáni munkálatokat elvileg már el is végezte, a sziget állapota a szemtanú szerint mégis elhanyagolt.

