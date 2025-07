A képviselő elmondása szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt tanácsadója és volt vezérkari főnök ellen jelenleg két ügyben is folyik ügyészségi nyomozás, és egy harmadik eljárás is indulhat ellene. Emellett Magyar Péter, a párt elnöke ellen is három eljárás van folyamatban.

A beszélgetést itt hallgathatja vissza:

Kiemelt kép:Budai Gyula, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 19-én (Fotó: MTI/Balogh zoltán)