Szabálysértési eljárás indulhat Magyar Péterék áramlopási ügyében

A lap arról írt, hogy a karcagi rendőrkapitánysághoz került az a feljelentés, amit Tiszafüred polgármestere tett ismeretlen tettes ellen, a Tisza Párttal összefüggésben áramlopás miatt.

A szabálysértésként iktatott feljelentést Ujvári Imre a tiszafüredi rendőrkapitányságon tette, ám onnan, mivel a rendőrök az elfogultság látszatát is kerülni szeretnék, a karcagi kollégáiknak küldték meg a dokumentumot

– írja a Magyar Nemzet.

Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, Ujvári Imre, Tiszafüred fideszes polgármestere azért tett felejelentést Magyar Péterék ellen, mert elmondása szerint a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek. Emellett annak ellenére is behajtottak autóval egy természetvédelmi parkba is, hogy ez tilos.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település polgármestere akkor elmondta: a Tisza Párt elnöke azzal is fenyegetőzött, hogy nem hajlandó húszezer forintnál többet fizetni az áramért, valamint a rendezvény költségeiért, és ha az mégis többe kerülne, akkor tüntetést szervez a hivatal elé. Ujvári Imre közölte, hogy az események esetén területhasználati díjat kell fizetni az önkormányzatnak.

Mint mondta, tavaly is tartottak rendezvényt Tiszafüreden, amit a Tisza Párt rendezett, azonban most más hozzáállást tapasztaltak.

A Hír TV videója az esetről:

Magyar Péter a Facebookon a 24.hu cikkéhez hozzászólásként azt írta: a saját aggregátorukról ment az áram, és a szervezőknek is volt behajtási engedélye, ő pedig elmondása szerint nem beszélt Ujvári Imrével.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)