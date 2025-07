Orbán Viktor: A Tisza Párt elfogadja a migrációs paktumot, ami Magyarország végét jelentené

Orbán Viktor szerint aki a Brüsszellel való megegyezésről beszél, az a migrációs paktum elfogadását is vállalja, és úgy véli a Tisza Párt is ezt tenné.

„A migrációs paktum Magyarország végét jelentené, és a magukat európainak tekintő politikusok ezt vállalják” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt a Harcosok Órája című műsorban.

A kormányfő az online műsorban felidézte: egy-másfél évvel ezelőttről arra emlékszik, hogy Magyar Péter minden beszédén az „első sorban csápolt, tapsolt és éljenzett a magyar útnak”, most pedig, a Tisza Párt elnökeként egy másik utat hirdet meg. Figyelmeztetett: ha valaki ma azt mondja magáról, hogy európai politikus, és kompromisszumot akar az Európai Bizottsággal, akkor annak előfeltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot.

„A Tisza is erről beszél, csak jó fül kell hozzá” – mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta: a migrációs paktum elfogadása azt jelenti, hogy több tízezer ember számára kell menekülttábort építeni – ez a kötelezettség már most is fennáll, csak Magyarország nem hajtja végre -, valamint el kell fogadni, hogy ha sok migráns érkezik Európába, akkor Brüsszelből döntenek arról, hogy kik és mennyien jöjjenek Magyarországra. A migrációs paktum Magyarország végét jelenti – szögezte le.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett, tusnádfürdői stúdiójában 2025. július 25-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)