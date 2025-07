Orbán Viktor: Harmincezren vannak a Harcosok Klubjában, negyvenezren a Digitális Polgári Körökben

Hétfő reggel elindult a Harcosok Órája című műsor, amelynek házigazdája Németh Balázs, a Fidesz frakciójának szóvivője. A műsorban több aktuális témát érintenek a felek, az első adás vendége Orbán Viktor miniszterelnök.

258 nappal a 2026-os országgyűlési választások előtt hétfő reggel elindult a Harcosok Órája című műsor, amelynek első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. A Németh Balázs által vezetett műsor első adásában házigazda az alábbi témákat jelentette be első körben:

Kisokos a digitális polgári körökhöz.

Tényleg meghalt a Harcosok Klubja?

Mit mutatnak valójában a kormány belső mérései?

Mekkora a pánik? Egyáltalán van-e pánik a karmelita kolostorban?

Mit jelent a négyötödös póló a miniszterelnökön?

Durva lesz ez az ősz, ezt terjeszti Hadházy Ákos, reagálunk majd erre is.

Kinek jó a 3 százalékos hitel a liberális, az ellenzéki sajtó szerint senkinek.

Németh Balázs elmondta: a műsor azoknak szól, akiket érdekel, hogy mi az igazság, „tehát mindenkinek”. „Leleplezzük az álhíreket, elemezzük az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondjuk, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit” – mondta a műsorvezető.

A műsor létrejöttével kapcsolatban Orbán Viktor is beszámolt a Facebookon, hozzátéve, hogy ő lesz az első adás vendége. „Harcosok órája. Meghívtak, ott leszek. Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen. Holnap reggel 7:30-kor Németh Balázs oldalán” – írta a miniszterelnök.

Az Index tudósítása szerint Orbán Viktor a műsorban kijelentette: harminc ezren vannak a Harcosok Klubjában, ami most él csak igazán. Kijelentette, hogy mindig is lesz, mert az embereket bosszantja az igazságtalanság és a hazugságok. „Harcosok mindig lesznek” –tette hozzá, majd az is elhangzott, hogy a Digitális Polgári Körökben negyvenezren vannak. Kiderült az is, hogy a kormányfő ötlete volt a Harcosok órja című műsor elindítása, ugyanis elmondása szerint a hazugság meghódítja az internetet. A kormányfő arról is beszélt, hogy az álhírek azonnali megállítása is a célok között szerepel, hogy elmondhassák az embereknek, „mi a marhaság és a mi a hazugság”.

Zebra, Hadházy Ákos

Első témaként a harapós zebrák kérdésköre jött elő, amellyel kapcsolatban elhangzott, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Hatvanpusztán zebrákat keres. A politkust a miniszterelnök a baloldalon sztárféleségnek nevezte. Orbán Viktor elmondása szerint egy szabályt követ magánújtai esetén, hogy ha magánútra megy, akkor fapadossal tegye. Ugyanakkor állami út esetén mindig állami géppel megy.

