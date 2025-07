Grandiózus tűzijátékban gyönyörködhetünk augusztus 20-án

Augusztus 20-án a nemzeti ünnep részeként a főváros felett ismét grandiózus tűzijáték lesz.

A látványos pirotechnikai show idén is gazdag zenei aláfestéssel, szimfonikus kísérettel és számos meglepetéssel készül, hogy méltóképp emelje az államalapítás ünnepének fényét – írja az Atv.hu.

A Szentistvánnap.hu oldal tájékoztatása szerint az ünnepi programok között

lesz ingyenes kiemelt zenei esemény is.

Augusztus 21-én, a Szent István-napi rendezvénysorozat méltó lezárásaként különleges szabadtéri koncert várja az érdeklődőket a budai Várban, a Szentháromság téren. Leslie Mandoki és világhírű zenekara, a Mandoki Soulmates egy nagyszabású, ingyenesen látogatható előadás keretében idézi meg az elmúlt öt évtized legfontosabb zenei és személyes állomásait az „50 év szabadságvágy” jegyében.

A Mandoki Soulmates tagjai között olyan világhírű művészek tűntek fel az elmúlt évek során, mint Chaka Khan, Steve Lukather, Randy Brecker, Till Brönner, Cory Henry, John Helliwell vagy Richard Bona.

A koncerten többek között elhangzanak a legnagyobb slágerek mellett a 2024-ben megjelent, nemzetközi sikerű a Memory of Our Future című album dalai is, például a We Stay Loud, a Blood in the Water vagy a Devil’s Encyclopedia.

Kiemelt kép: Tűzijáték Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)