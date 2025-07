Ismét pusztított a vihar Magyarországon: van, ahol fél havi eső esett az éjjel

Heves viharok csaptak le szombat éjjel Magyarország keleti és délnyugati térségeire, ahol a felhőszakadás és a viharos szél is súlyos károkat okozott. Több településen rongálódtak meg a háztetők, fákat döntött ki a szél, valamint rövid idő alatt jelentős mennyiségű eső zúdult le. Vasárnap újabb zivatarokra kell készülni, amit akár 90 kilométer per órás szél és jégeső is kísérhet.

Ismét heves zivatarok érték el Magyarországot, amelyek elsősorban a keleti és délnyugati országrészeket sújtották. Szombat éjszaka jégesővel és viharos széllökésekkel csapott le a vihar, több településen is súlyos károkat okozva. A leginkább érintett térségekben fákat döntött ki a szél, valamint utakat és ingatlanokat árasztotta el a lezúduló csapadék. Bár a középső országrészt ezúttal elkerülték a zivatarok, keleten és délnyugaton helyenként fél havi mennyiségű eső is lehullott – számolt be róla az Időkép. Somogysárdon és Kötegyánban például 34 milliméter esőt mértek, de több helyen 5–20 milliméter közötti csapadék is esett. A Dunától keletre, különösen a hegyvidéki területeken a villámárvizek kialakulásának veszélye is megnőtt. Ezekben a térségekben a víz gyorsan összegyűlik és nagy erővel zúdul le a mélyebben fekvő részekre, elárasztva pincéket, aluljárókat és az utcákat. A szombat éjjel érkező viharokat erős széllökések és helyenként 5 centiméternél is nagyobb jégdarabok kísérték, amelyek több településen is jelentős károkat okoztak. Szalay Csaba a Hajdú-Bihar vármegyei Váncsod polgármestere közösségi oldalán számolt be róla, hogy szombat éjjel fél óra alatt 41 milliméternyi eső zúdult a településre, és több ház teteje is megsérült. A térségben Püspökladány, Debrecen, Szeghalom és Berettyóújfalu tűzoltói is a károk felszámolásán dolgoztak. A szintén Hajdú-Bihar vármegyében található Szentpéterszegen két ingatlant is megrongált a vihar. A szél egy közeli épület teljes tetőszerkezetét leszakította, és az darabjai a környező házakra csapódtak. Kiss Gábor polgármester tájékoztatása szerint a kárelhárítást vasárnap kezdik meg. Békés vármegyében szintén pusztított a vihar, Dévaványán fákat csavart ki a szél. A zivatarokkal kapcsolatban több bejelentés is érkezett a hatóságokhoz, a mentés és helyreállítás több helyszínen is vasárnap folytatódik. Vasárnap ismét heves zivatarokra és jégesőre kell készülni Vasárnap országszerte több helyen lehet számítani záporokra és zivatarokra, amelyekhez felhőszakadás, viharos szél és jégeső is társulhat. Kapcsolódó tartalom Heves zivatarokkal, jégesővel és viharos széllel folytatódik a hétvége Napközben többnyire borult időre számíthatunk, a nap csak időnként bukkanhat elő. A legnagyobb mennyiségű eső felhőszakadás formájában érkezhet, és helyenként akár 30–50 milliméter csapadék is lehullhat rövid idő alatt. A viharokat jellemzően 1–2 centiméteres jég és 60–80 kilométer per órás széllökések kísérhetik. Keleten és északkeleten ennél is hevesebb viharok lehetnek: ott akár 90 kilométer per óránál is erősebb szél és 2 centiméternél nagyobb jég is előfordulhat. A nap nagy részében többnyire borult idő várható, és csak néhol bújik elő a nap. Az eső több hullámban érkezhet, míg heves zivatarok különösen a keleti vármegyékben alakulhatnak ki. Kapcsolódó tartalom Ítéletidő tombol Romániában: legalább egy ember meghalt, többen kórházba kerültek Fákat döntött ki, tetőszerkezeteket és épületelemeket szakított le a vihar. Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Tichy Béla Töhötöm)