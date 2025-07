Heves zivatarokkal, jégesővel és viharos széllel folytatódik a hétvége

Vasárnap többfelé, akár ismétlődő jelleggel is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyekhez intenzív csapadék, jégeső és viharos szél társulhat.

A legnagyobb mennyiségű esőt felhőszakadás formájában várhatjuk, jellemzően 30 mm-t meghaladó, helyenként akár 50 mm feletti mennyiséggel – írta a HungaroMet.

Vasárnap délelőtti időjárás (Fotó: HungaroMet)

A zivatarokat jégeső (döntően 1–2 centiméteres jégszemekkel) és 60–80 km/h-s széllökések is kísérhetik. Keleten és északkeleten ennél is hevesebb viharok alakulhatnak ki: ott akár 90 km/h-nál erősebb széllökésekre és 2 cm-nél nagyobb jégre is van esély.

Napközben többnyire borult időre számíthatunk, a nap csak időnként bukkanhat elő.

Több hullámban, többfelé várható csapadék, a keleti országrészben továbbra is fennáll a heves zivatarok kialakulásának lehetősége.

Vasárnap délutáni időjárás (Fotó: HungaroMet)

Estére a nyugati és délnyugati megyékben fokozatosan csökken a zivatarhajlam. A Dunántúlon az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökésekkel.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, késő estére 17–22 fok közé hűl vissza a levegő.

Vasárnap esti időjárás (Fotó: HungaroMet)

Az éjszakai órákra egyre inkább csökken a felhőzet és a csapadék mennyisége, de az ország keleti, északkeleti részén még előfordulhatnak záporok hajnalig. A szél általában mérsékelt marad, de a szélcsendes északi és délnyugati tájakon párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet.

A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között várható.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)