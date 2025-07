„Én mindig itt maradok, gec*k” – újabb koncerten adta elő Majka a fejbelövős jelenetet

A bírálatok ellenére ismét előadta Bindzsisztán miniszterelnökének fejbelövését Majoros Péter, Majka. Az ózdi rapper pénteken siófoki koncertjén imitálta a vitatott jelentet, amelybe kisebb változtatásokat is belecsempészett. Az előadó megnyugtatta a rajongóit, hogy a botránykeltő jelenetből semmit nem bánt meg, majd egy obszcén jelzővel is üzent.

Ismét színpadra vitte Majka a botránykeltő performanszát, amelyet múlt szombaton a debreceni Campus Fesztivál közönsége láthatott először. A Csurran, cseppen című dalhoz köthető jelenetet ezúttal péntek este Siófokon adta elő a rapper – számolt be róla a Blikk.

A debreceni előadásban Majka egy fordított mikrofont használva imitálta, hogy fejbe lövik a dalban szereplő, fiktív ország – Bindzsisztán – miniszterelnökét. A jelenetet sokan kormánykritikus üzenetként értelmezték, ami komoly felháborodást váltott ki, valamint politikusok és közéleti szereplők is megszólaltak az ügyben. A következmények szintén nem maradtak el: a One Magyarország még az együttműködését is megszüntette a zenésszel.

A botrány után sokan várták kíváncsian, hogyan áll majd színpadra a rapper. Majka pénteki siófoki fellépésén ismét előadta a Csurran, cseppen című dalát, majd a vitatott jelenetet egy kisebb változtatással mutatták be a koncerten.

A lap tudósítása szerint a banánpisztollyal leadott „lövések” ezúttal nem találták el a rappert, aki a közönség felé fordulva közölte, hogy „mindent túlélek, rám vannak írva a törvények.”

Majka a dal végén egy erős üzenetet is megfogalmazott:

„Óva intettek, hogy ne tegyem, de van egy fontos dolog, amit mondanom kell. Tök mindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, gec*k.”

Mint írták, a koncert utolsó felében Majka egy rövid, határozott megjegyzéssel az elmúlt napok történéseire is reagált. A rapper megnyugtatta rajongóit, hogy a vitatott jelenet miatt sem kétely, sem megbánás nincs benne.

Veszélyes és ízléstelen politikai üzenet

Politikusok és közéleti szereplők is élesen bírálták Majka fejbelövős előadását, amelyet ízléstelennek és veszélyes politikai üzenetnek minősítettek. A közösségi médiában szintén komoly vita bontakozott ki.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a miniszterelnök lelövését imitálni egy olyan határvonal, amelyet Majkának nem kellett volna átlépnie.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője elsőként Facebook-oldalán reagált a történtekre, ahol azt írta: „Amíg nem igazolt az RTL Klubhoz, addig nem írt ilyen számot. Eligazolt az RTL Klubhoz, majd írt egy ilyen számot. Hát nem képmutatás ez?” Hozzátette, Majka jelenleg „nagyon fönt van”, de szerinte „lesz egyszer nagyon lent is”, és akkor talán szerényebb lesz.

A politikus a Bálványosi Szabadegyetemen a zenészek gyűlöletkeltő megnyilvánulására is kitért.

Kocsis Máté szerint a baloldali propagandasajtó összedolgozik az előadókkal, akiket 100-175 millió forintért megvásárolnak.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint akiben van egy cseppnyi tisztesség, az nem buzdít a másik ember fejbe lövésére, kivégzésére. Mint írta: „azt megszoktuk, hogy hazudoznak rólunk, a Fideszről, a kormányról és Orbán Viktorról, de a kivégzéssel átléptek egy határt.” Felidézte, hogy a performansz egyáltalán nem volt vicces, főként, hogy Robert Fico és Donald Trump ellen is életveszélyes merényletet követtek el.

A fejbe lövésről, lámpavasról szóló üzenetekre Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is reagált korábban.

Kiemelt kép: Majka (Majoros Péter) énekel a Campus Fesztivál negyedik, utolsó napján Debrecenben 2022. július 23-án este. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)