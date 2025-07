Elszabadultak az indulatok: lámák jelentek meg a törökbálinti önkormányzat ülésén

Lovakkal és lámákkal vonultak csütörtökön a törökbálinti városházához a helyi lovarda bérlői, hogy így tiltakozzanak az önkormányzat döntése ellen. Az állatok végül az épületbe is bejutottak, majd rövid időre a képviselő-testület ülésén is megjelentek. A demonstrálók úgy látják, hogy a helyi városvezetés olyan területről szorítanák ki őket, amelyet már negyven éve használnak. A lovardát jelenleg három család tartja fenn, elmondásuk szerint már most súlyos gazdasági kár érik őket.

A lap szerint a konfliktus hátterében egy 1989-ben megkötött, 99 évre szóló bérleti szerződés áll, amelyet a város előző vezetése kötött három magánszeméllyel. A szerződés évről évre automatikusan emelkedő bérleti díjat írt elő, inflációkövető rendszerben. Az érintettek szerint ők mindig időben fizettek, és önerőből fejlesztették a gazdaságot, amely mára egy közösségi eseményeket is kiszolgáló lovardává vált. A békés időszak 2025 elején szakadt meg: a lovarda bérlői állítják, hogy egy adminisztratív hiba és félreértés miatt kaptak fizetési felszólítást, amit rendeztek. Ennek ellenére a városvezetés összehívott egy rendkívüli testületi ülést, ahol zárt ajtók mögött felmondták a szerződésüket. Szőke Péter polgármester másképp látja a helyzetet. Hangsúlyozta, hogy döntésükkel nem a lovas életforma vagy a közösségi szerep ellen léptek fel, csupán a közérdeket és az önkormányzati vagyon védelmét tartják elsődlegesnek. Elmondása szerint a bérlők másfél éves elmaradással fizették ki a díjat. Mivel a szerződés ezt nem tette lehetővé, a város felmondta a megállapodást. Hozzátette, hogy az 1989-es megállapodás emellett elavult is volt, és a mai jogszabályoknak sem felel meg, és éppen ezért szerették volna „korszerűsíteni" azt. A polgármester úgy látja, hogy a bérlők azok, akik nem voltak együttműködőek. A bérlők szerint „életük munkája" forog kockán A lovarda jogi képviselője, Bereznai Henrik szerint a felmondás nemcsak jogilag kérdéses, de erkölcsileg is méltánytalan. Mint mondta, az önkormányzat módszere – zárt ülés, dokumentumok visszatartása – azt a célt szolgálta, hogy nyomás alá helyezzék a bérlőket. Úgy véli, a valódi szándék az, hogy újratárgyalják a szerződés feltételeit, vélhetően magasabb bérleti díjért cserébe. A portál úgy tudja, hogy a bérlők a törökbálinti önkormányzat miatt súlyos gazdasági károkat szenvednek el. Esküvőket vagy rendezvényeket nem tudnak foglalni 2026-ra, partnereik pedig bizonytalanok, míg a fejlesztések leálltak. A helyiek jelentős része a bérlők oldalán áll, hiszen a családokat sokan ismerik, és évtizedek óta segítették a város lakosságát különféle munkákkal. Egyes képviselők – köztük Varga Zsolt – szintén a lovarda mellett szólaltak fel. Az érintettek ugyan még bíznak a peren kívüli megoldásban, de nem zárják ki a jogi utat sem. „Készen állunk a jogi csatározásra is, de azok sosem végződnek jól" – mondta Joó András, az egyik bérlő. A jelenlegi állás szerint a bérlők december 31-ig maradhatnak az Anna-hegyen. Hogy utána mi történik, az attól függ, sikerül-e megegyezniük a várossal egy új szerződésről. Ennek hiányában a három családnak 40 év után el kell hagynia a saját erőből felépített tanyáját. Kiemelt kép: Lámák tiltakoztak a törökbálinti önkormányzat ülésén (Forrás: Facebook)