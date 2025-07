A miniszterelnök a világháború kitörésének veszélyére is figyelmeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök a világháború kitörésének veszélyére is felhívta a figyelmet az erdélyi Tusnádfürdőn, a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusványos 34 - Ránk számíthatsz! nevet viselő rendezvényén. A kormányfő előadása során azt is részletezte, hogyan maradhat ki Magyarország a háborúból.

Orbán Viktor egy közvélemény-kutatást ismertetve, mely szerint a nyugati országokban sokan hisznek abban, hogy 5-10 éven belül kitör egy konfliktus, úgy fogalmazott

„a vihar előszelét nem mindig követi vihar. De vannak baljós árnyak”

Ezután a kormányfő ismertette, hogy az I. és II. világháborúnál milyen előjelei voltak a világégésnek. Ezek közt sorolta fel azt, hogy erősödik a rivalizálás a nagyhatalmak közt – szerinte ez most látható a világ három vezető katonai hatalma, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország közt is. De előjel szokott lenni az is, hogy a világégések előtt emelkedni szokott a kisebb méretű fegyveres konfliktusok száma világszerte, felerősödik a fegyverkezési verseny, blokkosodik a világ gazdaságpolitikai szempontból, és felerősödik a migráció – ezek a tényezők mind-mind jelen vannak most szerinte.

„A világháború esélye folyamatosan nő”

– vonta le a következtetést a kormányfő majd azzal folytatta: a magyarok számára ebből az következik, hogy Ukrajnát még akkor sem szabad felvenni az Unióba, ha Brüsszel „a feje tetejére áll”.

Majd felidézte: a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy évvel ezelőtti, kijevi tárgyalásán nem tudta meggyőzni az államfő, hogy az idő nem nekik dolgozik, és ezért béketárgyalásokat kellene kezdeniük. Ez azt mutatja, hogy egy-egy ország önmagában keveset tehet a békéért, akkor viszont lehet esélyük, ha szövetségre lépnek egymással a megbékélés érdekében – fejtette ki.

Mindeközben Magyarországnak is fel kell készülnie arra az eshetőségre, hogy elérheti a háború, úgymond „föl kell készülnünk a kimaradásra” – tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint ma a világ hat erőközpontjából (ezek közt az alábbiakat sorolta fel: az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, türk államok, Brüsszel) öttel jó viszonyt ápolunk. és ez is segíthet.

A kormányfő szerint Magyarországnak négy területen kell önállóvá válnia azért, hogy bármilyen helyzetben helyt állhasson a jövőben.

Ezek a hadiipar, az energiaipar, az élelmiszeripar és a digitális képességek – mondta Orbán Viktor, aki szerint e téren nemzeti hatáskörben kell elvégezni a munkát, mert az Európai Unió ebből a szempontból „nem ér semmit.” Magyarországnak emellett regionális szereplővé kell válnia, együtt kell működnie a környező országokkal azért, hogy kimaradhasson a háborúkból – tette hozzá a kormányfő, miközben arról is beszélt, hogy a humán erőforrások területén, az oktatásban is fejlődni kell.

A nyugati és a keleti országokkal egyaránt szükség van a gazdasági kapcsolatokra – mondta.

Lesz-e európai háború? – Már van is

Orbán Viktor szerint „európai háború nem lesz, hanem van”, hiszen az orosz-ukrán háború egy ilyen konfliktus. A kormányfő szerint Európa „2014 óta játszik a tűzzel, vagy mondhatnám a pokollal”.

A miniszterelnök ezután kritizálta azokat, akik úgy írják le Oroszország és Ukrajna háborúját, mint egy autoriter és egy demokratikus hatalom konfliktusát, majd hozzátette: a Nyugat szerinte nem értette meg, hogy Ukrajnának a hozzájuk való csatlakozása egzisztenciális válságot jelenthetne Oroszországnak. „Minden ilyen mozdulat megbontja az erőegyensúlyt, az ellenérdekelt fél részéről […] azonnali reakciót vált ki. Ebből az a tanulság a Nyugat részéről, hogy a háborút a jó szándék is kiválthatja”, ha rossz helyen és időben jelenik meg – tette hozzá. Szerinte Ukrajna nyugati csatlakozását – ellentétben például a német újraegyesítéssel, amelynél ideálisak voltak a körülmények – „rosszkor, rossz helyen, rossz módszerrel jelenítettük meg”, ennek lett a vége a háború.

Orbán Viktor azt mondta: a háború nem döntés, hanem végkifejlet és arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem lesz globális rend, akkor csak regionális túlélési formák lesznek, hozzáfűzve: szerinte az EU már belépett a háborúba.

Magyarországnak békepárti és nemzeti kormánya kell, hogy legyen

A kormányfő a magyar belpolitika alaptételének nevezte, hogy Magyarországnak békepárti és nemzeti kormánya legyen,

és célként fogalmazta meg, hogy ennek érdekében se a DK-t, se a Tiszát ne engedjék hatalomra jutni.

Orbán Viktor a háborúból való kimaradás feltételeként fogalmazta meg azt, hogy „legyen erőnk megvédeni magunkat”, hozzátéve: „itt van még teendő, habár a honvédelmi kiadások már 1750 milliárd forintnál tartanak.” A kormányfő hangsúlyozta, teljes nemzeti egyetértésre van szükség arról, hogy Magyarország nem zárkózhat be semmilyen blokkba.

„A nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, de ott kell lennünk a keleti gazdaságban is ”

– hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök előadását hallgatják a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusványos 34 – Ránk számíthatsz! nevet viselő rendezvényének résztvevői az erdélyi Tusnádfürdőn (Forrás: hirado.hu)