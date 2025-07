Koncz Zsófia Tusnádfürdőn: Magyarország több mint harmincféle intézkedéssel segíti a családokat

A 2010-es családbarát fordulat óta egyre bővül, mára meghaladta a harmincat azoknak az intézkedéseknek a száma, amelyekkel Magyarország a családokat, a gyermekvállalást segíti – összegezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken Tusnádfürdőn.

A 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében Családjaink és nemzetünk jövője címmel megszervezett pódiumbeszélgetésen Koncz Zsófia kiemelte: azért is különleges a magyar családpolitika, mert a nehéz, válságos időszakokban, a világjárvány, energiaválság, háborús helyzet idején, amikor sok országban pont a családokat érintő támogatásokat szűkítették, Magyarország folyamatosan bővítette ezeket az intézkedéseket.

Elmondta: július elsején elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely egymillió családot érint.

Ez a családi adókedvezmény megduplázása. 2010 óta munkaalapú társadalom épül, egymillió új munkahely jött létre, és a női foglalkoztatás is 66 százalékról 80-ra növekedett.

Ezt bölcsődeépítési program is segíti, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésével. A nagyszülői gyed is kifejezi a megbecsülést a családok és a munkavállalás irányába. A kormány alapvetően arra törekszik, hogy egyre kevésbé legyen anyagi veszteség a családi költségvetés számára a gyermekvállalás – mutatott rá Koncz Zsófia.

„Mi a magyarság és a magyar családok tekintetében nemcsak az anyaországban gondolkozunk, hanem teljes összmagyarságban a Kárpát-medencében, sőt a világ magyarságában. Például az anyasági támogatás a Köldökzsinór program keretében elérhető a határon túl is, de a fiatalok életkezdési támogatása és a babakötvény is. Szerintem nekünk, magyaroknak ez a kulcs a jövőt illetően és az, hogy mindig a családokra összpontosítunk” – hangoztatta az államtitkár.

A családtámogatási rendszernek három fő pillére van – magyarázta –, a családok anyagi támogatása, a munka és a család közötti egyensúly megteremtése, illetve a harmadik nagyon fontos szempont az otthonteremtés – emelte ki.

Emlékeztetett arra, hogy 2015-ben vezették be csokot, utána a vidéken élőkre is koncentrálva az immár negyedmillió kedvezményezett által igényelt babaváró támogatást, amelyet az államtitkár a családtámogatási intézkedések egyik fő sikertörténetének nevezett.

„És most is azt látjuk, hogy még van, akiket talán külön is meg kellene szólítani az első lakás tekintetében, és ezért vágunk bele az Otthon Start programba. Úgy gondoltuk, hogy még van teendő, tehát nyilván a családokkal a gyermekvállalás tekintetében már nagyon sok támogató intézkedés van, de a lakásszerzés, illetve általános otthon megszerzése tekintetében még szükség van egy külön intézkedésre. A nemzet alapja a család, és a családok jelentik a nemzet jövőjét” – fogalmazott az államtitkár.

A családtámogatási intézkedésekről a megújult Család.hu portálon lehet bővebb információt szerezni – hangzott el a Professzorok Batthyány Köre és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért együttműködésének keretében szervezett tusnádfürdői panelbeszélgetésen.

