Kiderült, miért tiltották ki a 14 éven aluliakat két népszerű budapesti fürdőből

Korhatár-korlátozást vezettek be Budapest két ismert fürdőjében: a Rudas gyógyfürdőbe már jelenleg sem, a Széchenyi gyógyfürdő és uszodába pedig augusztus 1-jétől nem léphetnek be a 14 év alatti gyermekek. A látogatókat erről mindkét fürdő honlapján felugró ablakban tájékoztatják.

A döntés hátteréről a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. a Turizmus.com megkeresésére adott tájékoztatást. Mint elmondták, a korlátozás oka az újonnan életbe lépett 510/2023. (XI. 20.) kormányrendelet, amely szigorú előírásokat tartalmaz a gyermekek gyógyvízben történő fürdőzésére vonatkozóan.

A rendelet értelmében 14 év alatti gyermekek gyógymedencét és gyógyászati célú medencét kizárólag orvosi rendelvény alapján használhatnak.

A társaság hangsúlyozta, hogy már évtizedek óta ismert: a gyógyvizes medencék nem ajánlottak a 14 éven aluliak számára. A 36–40 fokos vízhőmérséklet ugyanis megterhelheti a szív- és érrendszert, a gyógyvizek összetétele pedig orvosi vélemények szerint kedvezőtlenül hathat a hormonális fejlődésre. Ezen egészségügyi kockázatok miatt a Rudas és a Dandár fürdő már 2022 áprilisa óta nem látogatható 14 éven aluliak számára, és a helyszíneken figyelmeztető táblákat is elhelyeztek. Most a jogszabály ezt a gyakorlatot tette kötelezővé és egyben szigorúbbá is.

A BGYH kiemelte: a Széchenyi fürdő összes medencéje gyógyvízzel üzemel, így a beltéri termálrészlegen található mind a 18 medence kizárólag 14 éven felüliek számára elérhető.

Bár a kültéri medencék szűrő-forgatós rendszerűek és kevert vízzel működnek, azok vízbázisa is gyógyvíz, ezért a jogszabály teljes körű betartása érdekében az egész fürdő területét érinti a korlátozás.

A társaság hozzátette: Budapest szerencsés helyzetben van, hiszen a BGYH számos olyan fürdőt is üzemeltet, amelyek alkalmasak gyermekek fogadására. Ilyen például a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Csillaghegyi fürdő is, ahol egész évben várják a 14 éven aluli vendégeket szülői felügyelet mellett. Emellett a nyári szezonban a Római és a Pünkösdfürdői strandok is nyitva állnak a gyermekek előtt.

