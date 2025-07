Botrányba fulladt a józsefvárosi baloldal jelöltbemutató rendezvénye – VIDEÓ

Verekedésbe torkollott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) csütörtöki jelöltbemutató rendezvénye Budapesten, a józsefvárosi Kálvária téren. A Hír8 Extra portál beszámolója szerint Pikó András polgármester jelöltje a Kétfarkú Kutya Párt embere, Balázs András, akit egy nagyszabásúra tervezett eseményen mutattak be, ám a rendezvény inkább a botrányoktól volt hangos.

A tudósítás emlékeztet: szeptember 21-én időközi önkormányzati képviselő-választás lesz Budapest VIII. kerületében, a Kálvária tér és a Muzsikus cigányok parkja környékét magába foglaló józsefvárosi, 9-es számú egyéni választókerületben.

A voksoláson Pikó András baloldali polgármester jelöltjét, a Kétfarkú Kutya Párt emberét, Balázs Andrást egy nagyszabásúra tervezett eseményen mutatták be, ám a rendezvény inkább a botrányoktól volt hangos – számolt be a történtekről a portál, hozzáfűzve, hogy több, helyszínen tartózkodó szerint is a rendezvény elején a színpadot, melyen Pikó András józsefvárosi, Baranyi Krisztina ferencvárosi, Kovács Gergely hegyvidéki polgármester és Döme Zsuzsanna ferencvárosi alpolgármester beszélgetett a balos jelölttel, „masszív marihuánaszag” lengte körül.

Egy ponton az egyik szimpatizáns megrohamozta a hot dogos standot és megpróbálta elvinni a virsliket, erre hat-nyolc ember ráugrott és leteperték.

Az illető azt kiabálta, hogy csak nem szerette volna, ha húst esznek, ezzel kapcsolatban a Hír8 Extra úgy fogalmazott: „Az illető talán egy vérbeli vegetáriánus lehetett.”

Nem sokkal később megjelentek a rendőrök, és elvitték a balhézó férfit, miközben Pikó András éppen a rendőrség munkáját kritizálta a színpadon.

A történtekkel kapcsolatban a portál tudósítása felidézi: ez már nem az első rendezvény Józsefvárosban, amely botrányba torkollik, és úgy fogalmaznak,

Pikó András káosza a saját csapatában is tettlegességbe torkollott.

„Ez a káosz mindig is jellemezte a baloldalt, amely a korábbi fideszes rendpárti politikát felcserélte a liberális, mindenkinek mindent szabad gondolatra. Még a saját rendezvényük is botrányba fulladt, mi éppen ezt a káoszt szeretnénk felszámolni. Mi a békés együttélés, a biztonság és a rendezettség pártján állunk” – mondta az üggyel kapcsolatban a portálnak Kozma Lajos, aki a Fidesz–KDNP jelöltje lesz a szeptemberi időközin.

Egy környékbeli lakos egy amatőr videófelvételt készített a helyszínen történtekről, a rendőri intézkedésről.

Kiemelt kép: Pikó András, a VIII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Mohai Balázs)