Elismerését fejezte ki az izraeli nagykövet a magyar kormánynak a tömeggyilkos terroristákat éltető zenekar kitiltása miatt

Maya Kadosh, Izrael magyarországi nagykövete az X közösségi oldalán reagált a zsidógyűlölő Kneecap zenekar kitiltására, azt írta, a magyar kormány helyes döntést hozott. „Nagyra értékelem, hogy a magyar kormány elkötelezett a gyűlölet és az erőszak terjesztésétől mentes környezet megteremtése iránt” – olvasható a bejegyzésben, ami annak a véleménynek is hangot ad, hogy a kulturális események nem adhatnak teret a terrorizmus éltetésének, épp ellenkezőleg, az embereket kéne összehozniuk.

I would like to expresses my deep appreciation to the Hungarian government for its clear stance regarding the Kneecap planned concert at the Sziget Festival.

I commend the Hungarian government’s commitment to fostering an environment free from the promotion of hatred and…

— Maya Kadosh (@MayaKadosh) July 24, 2025