Csütörtöktől a legmagasabb fokozatú hőségriasztás lép életbe

Csütörtöktől harmadfokúra emelte és szombat éjfélig meghosszabbította a jelenlegi másodfokú hőségriasztást az ország egész területére az országos tiszti főorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez szerdán eljuttatott közös közleményben azt írta, hogy az országos tiszti főorvos a HungaroMet Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján döntött a vasárnaptól érvényben levő hőségriasztás fokozatának emeléséről és meghosszabbításáról. Mint írták: a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

Az elhúzódó, az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt – hangsúlyozták, azt kérve, hogy mindenki fokozottan figyeljen az idősekre, kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen. Munkahelyen, vízparton vagy utazás közben is mindig legyen kéznél víz, és gondoskodni kell az ásványi anyagok pótlásáról is.

Azt tanácsolták, hogy mindenki kerülje a közvetlen napsugárzást 11 és 15 óra között, szintén kerülni kell a legmelegebb órákban a kültéri sportolást, nehéz fizikai munkát, kertészkedést. Lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjunk – javasolták.

Csütörtökön napközben 32 és 38 fok várható.

Fontosnak nevezték, hogy a megvásárolt, hűtést igénylő élelmiszereket minél rövidebb ideig tegyük ki a melegnek, mivel a magas hőmérséklet elősegíti a kórokozók, például a szalmonella, valamint más romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodását. Gyorsan romlandó élelmiszerek – például nyers hús, húskészítmények, tej és tejtermékek – szállításához használjunk hűtőtáskát – tanácsolták. Hozzátették: ha az étel elszíneződött, nyálkás állaga lett, vagy kellemetlen a szaga, ne fogyasszuk el.

Az autósoktól óvatos közlekedést kértek, mivel a nagy meleg rájuk is kedvezőtlen hatással lehet, továbbá azt is kérték, hogy

néhány percre se hagyják a gyermekeket a parkoló autóban.

Amennyiben valaki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívószámot – írták. A szabadságukat vízparton töltőknek is azt javasolják, hogy kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat mielőtt a vízbe mennek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe.

A várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, mert a magas testhőmérséklet káros lehet a magzatra – jelezték. A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy július 21. óta tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. A hőségben a kiszáradt lágyszárú növényzet a legkisebb szikrától, hőforrástól is meggyulladhat.

A saját kertjében mindenki grillezhet, bográcsozhat, de egyetlen pillanatra se hagyja magára a tüzet – kérték. Közölték: idén nyáron már 1040 esetben hívták azért a tűzoltókat, mert az egyedül élő idős szomszédot napok, hetek óta nem látták és be kellett jutni a lakásba, házba. Az egyedül élő idősek gyakran bezárkóznak és a kulcsot belülről a zárban hagyják. Lehet, hogy az állapotuk nem teszi lehetővé, hogy baj esetén segítséget kérjenek. A nagy melegben különösen fontos, hogy időről időre meggyőződjünk hogylétükről – emelték ki.

