Feljelentették Magyar Péteréket, mert a tiszafüredi polgármester szerint nyilvános illemhelyről használtak az áramot és nem fizettek érte

Feljelentést tett a Tisza Párt hétvégén tartott rendezvénye miatt Ujvári Imre, Tiszafüred fideszes polgármestere, mivel elmondása szerint a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek. Emellett autóval behajtottak egy természetvédelmi parkba is, annak ellenére, hogy ez tilos. A történtek miatt Magyar Péter is megszólalt.

Tiszafüred fideszes polgármestere a Hír TV-nek nyilatkozva elmondta: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azzal is fenyegetőzött, hogy nem hajlandó húszezer forintnál többet fizetni az áramért, valamint a rendezvény költségeiért, és ha az mégis többe kerülne, akkor tüntetést szervez a hivatal elé. Ujvári Imre közölte, hogy az események esetén területhasználati díjat kell fizetni az önkormányzatnak. Mint mondta, tavaly is tartottak rendezvényt Tiszafüreden, amit a Tisza Párt tudott rendezni, azonban most más hozzáállást tapasztaltak.

Ujvári Imre közösségi oldalán hétfőn azt is megjegyezte:

„Az Önkormányzat kezdettől fogva úgy állt a programhoz, mint az összes többi rendezvényhez, ennek ellenére a Tisza Sziget helyi szervezője megtagadta az együttműködést.”

A Tisza Párt hivatalos fórumain egyelőre nem reagált a polgármester kijelentéseire. Magyar Péter, a párt elnöke a 24.hu szintén erről a témáról szóló, a Facebookon is megosztott cikkében viszont azt írta hozzászólásként, hogy a saját aggregátorukról ment az áram és a szervezőknek is volt behajtási engedélye, ő pedig elmondása szerint nem is beszélt Ujvári Imrével.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)