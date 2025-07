Ekkor búcsúztathaják Schmuck Andort, többen is részt vesznek a temetés költségeinek elosztásában

Többen is jelezték, hogy állnák Schmuck Andor nemrég elhunyt egykori politikus temetésének költségeit, akinek búcsúztatására várhatóan augusztus közepén kerülhet sor.

Augusztus közepén kerülhet sor Schmuck Andor korábbi politikus temetésére, aki 54 éves korában, július 14-én hunyt el. Fodor Zsóka színésznő a Borsnak nyilatkozva elmondta, hogy már több jelentkező is volt a temetés költségeinek átvállalására. A színésznő elárulta, hogy eredetileg magára vállalta volna a szertartás valamennyi költségét, ám az összefogás tudatában végül csatlakozott a segítő szándékú barátokhoz. Mint mondta, a néhai politikus bátyja, valamint az általa létrehozott Tisztelet Társasága is jelezte, magukra vállalják a temetés költségeit.

Fodor Zsóka a lapnak arról is beszélt, hogy az augusztus közepére tervezett időpont a boncolási eredménytől is függ. Emellett azt is megjegyezte, hogy a hatóságok lezárták Schmuck Andor halálakor a helyszínt.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, hosszan tartó, súlyos betegség után 2025. július 14-én elhunyt Schmuck Andor. Politikai pályafutását a Magyar Szocialista Pártban (MSZP) kezdte, ahol 1994 és 1998 között Budapest IV. kerületének (Újpest) önkormányzati képviselője volt. 2001-ben kilépett az MSZP-ből, majd 2012-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) ügyvezető elnökévé választották. 2024-ben Budapest V. kerületének polgármesteri székéért is harcba szállt, bár a választást nem nyerte meg.

Kiemelt kép: Schmuck Andor (Fotó: MTI/Kovács Attila)