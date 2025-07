Rejtett világ a föld alatt: a Baradla-barlang mélyére merészkedett a Ridikül műsorvezetője

A közmédia nyári műsorkínálatában látható, Vár a Kárpát-medence című turisztikai ajánlók minden nap más tájakra, elfeledett történetek és természeti csodák felfedezésére hívják a nézőket. Kocsis-M. Brigitta, a Ridikül háziasszonya Aggtelek és a Baradla-barlang csodáit tárta a nézők elé.

Az Aggteleki Nemzeti Park szívében tett látogatást Kocsis-M. Brigitta, a Ridikül műsorvezetője. A föld alatt mesevilág tárult fel előtte: a Baradla-barlang már fél évezrede bűvöli el a látogatókat lenyűgöző cseppkőképződményeivel és sejtelmes termeivel, valamint gyógyhatású, por- és pollenmentes levegőjével.

„Télen-nyáron magas a páratartalom, de azonos a hőmérséklet, ezért a hidegebb időben melegedni, a hőségben pedig hűsölni lehet. A barlang gazdag állat- és növényvilágát Dr. Dudics Imre biológus mérte fel az 50-es évek végén. Közel 500-féle élőlényt azonosított. Szabad szemmel viszont csak kettő, a barlangi vakrák és vakászka látható. Ezek kimondottan barlanglakó állatok, itt élnek és szaporodnak, teljesen vakok. Vendégállatként, ha szerencsénk van, találkozhatunk denevérekkel is” – mondta a közmédia műsorajánlójában Pogorisky György Pál, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság túravezetője.

Az UNESCO világörökség részeként számon tartott barlangrendszer – amely Aggtelektől egészen a szlovákiai Domica barlangig húzódik – nemcsak geológiai csoda, hanem kultúrtörténeti jelentőségű helyszín is. „Petőfi Sándor és Tompa Mihály is ihletet merítettek e föld alatti világ misztikumából” – jegyezte meg Kocsis-M. Brigitta, aki a Jósvafőn található hangversenyterembe is ellátogatott. Továbbá megosztotta a Törőfej-völgy történetét is, ahol a 19. században malom és villanytelep is működött, az itt duzzasztott víz ereje pedig még ma is életre kelti a barlangvilág fényárját.

A közmédia turisztikai ajánlói naponta jelentkeznek a csatornákon a Kárpát-medence ezer arcát bemutatva, a Duna élő, délelőtti magazinműsora, a Nyár 25 adásaiban új epizódokat láthatnak.

Vár a Kárpát-medence – egész nyáron a közmédia csatornáin.

