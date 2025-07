Négy hétre bezár a Keleti pályaudvar augusztusban, az iskolakezdést is érinti a döntés

Augusztus 25. és szeptember 20. között felújítás miatt négy hétre bezár Budapesten a Keleti pályaudvar. Emiatt jelentősen módosul a menetrend a győri, a pécsi, a hatvani és az újszászi vonalon, és több átadópont is létesül szerte a fővárosban.

A MÁV-csoport közleményében arról írt, hogy a nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. A győri, pécsi, hatvani és újszászi-békéscsabai vonalon vasútvonalakon közlekedő utasok számára a MÁV-csoport úgynevezett átadópontot alakít ki Budapesten, amelyek a HÉV-, Volán-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről.

A vállalat egyúttal azt javasolta az utasoknak, hogy az ominózus időszakban ezeken az állomásokon és megállóhelyeken hajtsák végre a le- és felszállást. A mostani felújítás részét képezik majd a műszaki, kisebb részben pedig az utasforgalmi terek átalakítása. A MÁV-csoport egyúttal azt is közölte, hogy a szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés során éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek, így az indoklás szerint megvalósul a számos megbízhatóságot javító és a pályasebesség emelését lehetővé tévő karbantartás.

A MÁV beszámolója szerint síneket, váltókat és több mint kétezer talpfát is cserélnek a Keleti pályaudvarnál, emellett ágyazatot pótolnak, míg három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást is végeznek. Ezenkívül 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat, és mintegy 16 kilométeren javítják majd a felsővezeték-hálózatot. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezi a cég, amely átépíti az 1. és 2. vágányok közötti peront, továbbá az összes perontetőn is elvégzi a karbantartást, valamint javításokat hajt végre a peronok járdáin.

A pályaudvar lezárásának idején

győri fővonal járatai Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek.

A miskolci InterCity-járatok és a Tisza-tó sebesvonat a Nyugati pályaudvarról indul, és oda is érkezik,

a hatvani vonali vonatai és az S80-as vonatok Kőbánya felsőről indulnak, és oda is érkeznek,

míg a pécsi és a kaposvári InterCity-vonatok végállomása Budapest-Kelenföldre kerül át.

A MÁV pótlóbuszokat is indít Kőbánya felső és a Puskás Ferenc Stadion metróállomás között. A vállalat a lezárást közleményében az ideiglenes forgalmi rend rugalmasabb megszervezésével indokolta. Mint írták, a nyáron hagyományosan erős távolsági forgalom átirányítása nehezebb lett volna, mint a szeptemberi menetrend összerakása.

Kiemelt kép: A MÁV-Start Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)