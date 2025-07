Kósa Lajos: Az aranytartalék nagyfokú stabilitást ad a magyar forintnak

Az aranytartalék nagyfokú stabilitást ad a magyar forintnak, egyben azt is jelzi, hogy a forintot nem olyan könnyű megtámadni, mert erős háttere van és tud védekezni – jelentette ki az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke hétfőn az M1 aktuális csatorna műsorában. Kósa Lajos hozzáfűzte: az ellenőrzés után már nem tehető fel a kérdés a parlamentben, hogy megvan-e az aranytartaléka az országnak, mert megvan.

Kósa Lajos azt követően nyilatkozott, hogy a múlt héten a bizottság tagjaival megtekintették az ország aranykészletét, azt szúrópróbaszerűen ellenőrizték, átnézték az összes számbavételi jegyzőkönyvet, és mindent rendben találtak. Mint elmondta, 94,7 tonna aranyat őriznek a Magyar Nemzeti Bank titkos, dél-pesti telephelyén, míg további 15,5 tonnát Londonban, a London Bullion Market Association-ben.

Megjegyezte, ez egyben azt is üzeni a világnak, hogy van olyan, azonnal bevethető tartaléka Magyarországnak, amely a forint megvédését szolgálhatja.

Megvan a nemzet aranya: Magyarország aranytartalékát ellenőrizték az országgyűlési képviselők

Kósa Lajos emlékeztetett arra, az 1990-es évek elején az MNB eladta a valutatartalékot, mindössze három tonna maradt, mert Surányi György akkori elnöknek más koncepciója volt, máshogy kívánta biztosítani a forint értékállóságát. Ma minden ország igyekszik növelni aranytartalékát, hazánk is, mert biztonságot ad, növeli az ország védekezőképességét – fűzte hozzá.

Kósa Lajos ezen felül a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a dél-pesti telephely biztosítási rendszere nemzetközi értelemben is világszínvonalú, úgyhogy az ország aranytartaléka biztonságban van. Megemlítette, technikai oka van annak, hogy egy részét Londonban őrzik: amennyiben olyan ügyletre kerülne sor, ami miatt mozgósítani kell az aranyat, akkor a Londonban letétbe helyezett, fizikailag is ott lévő arany könnyebben mozgósítható, mint a budapesti.

Kiemelt kép: Aranytömbök az MNB által őrzött aranytartalékból, amely jelenleg közel 95 tonna (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)