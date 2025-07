Elfogta a rendőrség a hackert, aki több magyar hírportált is terheléses támadással bénított meg

Több magyar hírportált is bénított túlterheléses támadásokkal az a férfi, akit nemég sikerült azonosítania a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztálya nevű részlegének. A 2023 óta DDoS-támadásokat indító férfit egy házkutatás alkalmával fogták el, és az eszközeit is lefoglalták.

A police.hu oldalán megjelent tájékoztatás szerint 2023 áprilisától kezdett el több magyarországi hírportált is túlterheléses támadásokkal bénítani a „Hano” néven ténykedő hacker. Első körben a Media1.hu-t, valamint a vipcast.hu weboldalát támadta, amelyek időszakosan tették elérhetetlenné a portálokat.

A közlemény megjegyzi, hogy a szakaszos, ám tartósan fennálló támadások 2024-ben sem fejeződtek be, egy vizsgálat pedig arra is fényt derített, hogy a támadó célzottan és előre megtervezetten dolgozott.

A hatóságoknak a hozzáférési naplók elemzésével, valamint a hálózati forgalom vizsgálatával sikerült megállapítaniuk, hogy az elkövető az úgynevezett „bér-DDoS” szolgálatásokat vette igénybe, és különböző online eszközöket használt a támadások paraméterezéséhez. A „Hano” nevet a támadások során a szolgáltatói felületeken is használta, méghozzá személyeskedő üzenetek kíséretében.

A nyomozás egyúttal azt is feltárta, hogy a támadó a bejelentést tevő portálok mellett más hírportálokat – így például a HVG-t, a 444-et , a 24.hu-t , a Telexet, és az Ellenszél.hu-t – is célba vette, valamint támadta a bécsi székhelyű International Press Institute (IPI.media) weboldalát is. A rendőrségi közlemény megjegyzi, hogy az ügy nemzetközi kitekintése miatt az osztrák hatóságokkal is felvették a kapcsolatot.

Mint írják, a technikai elemzés során az elkövető digitális nyomai és álprofiljai alapján sikerült azonosítani a 23 éves budapesti férfit, akinél 2025. július 9-én házkutatást tartottak, amelynek során több informatikai eszközt foglaltak le. A lefoglalt eszközökön olyan bizonyítékokat találtak, amelyek egyértelműen a bűncselekmények elkövetésére utaltak – tették hozzá.

A közlemény végén a rendőrség megjegyezte, hogy a gyanúsítottat információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény miatt hallgatták ki, a továbbiakban szabadlábon védekezik. Az eljárás során a digitális bizonyítékok vizsgálata folytatódik.

Kiemelt kép: police.hu.