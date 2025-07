Új időszámítás kezdődik Magyarország életben az Otthon Start programmal, jelentette ki az államtitkár

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az Otthon Start programmal új időszámítás kezdődik Magyarország életben, hiszen egy olyan lakástámogatási program indul, amely minden eddiginél szélesebb társadalmi csoport számára válik elérhetővé.

Panyi Miklós Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel folytatott – a miniszter közösségi oldalán vasárnap közzétett – beszélgetésben kiemelte: a program alapvetően a fiatalokra íródott, de a kormány döntése értelmében életkortól függetlenül igénybe vehető a hitel, nincs házassági vagy gyermekvállalási megkötés. Az a legfontosabb, hogy ki minősül első lakásszerzőnek.

Gulyás Gergely hozzátette, nem kizáró ok az igénylésnél, ha valakinek ötven százalékos tulajdonrésze van egy ingatlanban, vagy csekély értékű ingatlan tulajdonosa.

Az államtitkár közölte, a hitelbírálatnál azt vizsgálják, hogy az igénylő rendelkezik-e, illetve az elmúlt tíz évben rendelkezett-e lakástulajdonnal. Ha valakinek nagyon alacsony, 15 millió forintnál kisebb értékű ingatlana van, azt beengedik a programba. Aki például örökléssel ötven százalékos tulajdonrészhez jut egy ingatlanban, az nem jelenti azt, hogy rendelkezik első otthonnal – jegyezte meg.

Ismertette: négy ponton segít a támogatási program az első lakásvásárlóknak. Legtöbben huszonöt évre kapnak fix kamattal előre tervezhető, biztonságos hitelt, amelynél nincs változó kamatkörnyezet, árfolyamkockázat. A havi törlesztőrészlet egy húszmillió forintos hitel esetén mintegy 60 ezer forinttal alacsonyabb, mint egy piaci hitel esetén lenne. További előny, hogy ugyanazzal a jövedelemmel sokkal magasabb összegű hitel vehető fel. Aki például eddig azért nem tudott lakást vásárolni, mert kisebb összegű hitelre volt jogosult, most akár 10-15 millió forinttal magasabb hitelhez juthat. Azok, akik korábban egy kisebb lakást tudtak volna venni, most gondolkodhatnak egy 10-15 négyzetméterrel nagyobb lakásban. Negyedszer tízszázalékos önerő lesz, ami azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos lakás esetén 5 millió forint önerőt kell biztosítani. Ehhez társul egy háromszázalékos kamatú kölcsön, e kettő sokat javít a hitelfelvevői pozíción, sok fiatal számára megnyílik az első lakásvásárlás lehetősége.

A miniszter ehhez hozzáfűzte, egy 10 millió forintos, 25 évre felvett hitel havi törlesztőrészlete alig több mint 47 ezer forint. Egy 6,5 százalékos, ma kedvezőnek számító piaci kamattal ez 20-25 ezer forinttal lenne magasabb. Húszmillió forint felvétele esetén a havi törlesztőrészlet 95 ezer, 30 millió forintnál 142 ezer, 40 millió forintnál 190 ezer, 50 millió forint esetén 237 ezer forint. A programban az igénylők tízmilliónként havonta nyernek havi 20 ezer forintot, ami jól mutatja, hogy a kamattámogatás milyen jelentős segítség.

Kifejtette, a program az új lakások piacát is „meg fogja lökni”, hozzájárul ahhoz, hogy több ezer lakással több épüljön évente. Tízezer lakás építése egy százaléknyi gazdasági növekedést von maga után, tehát az államnak is bevételt jelent, hogy egy ilyen programnak köszönhetően több ezer számára fognak évente új ingatlanok épülni.

Arról is beszélt, hogy a program az ingatlanpiacon nem fog árrobbanáshoz vezetni, sőt még mérsékelheti is az árakat. Ennek az egyik oka, hogy van egy árkorlát, házaknál 150 millió, lakásoknál 100 millió forint, és van egy maximum a négyzetméteráraknál, ami egységesen bruttó másfél millió forint. A cél az, hogy ha valaki új ingatlant akar vásárolni, legyen egy megfizethető kategória is – mondta.

Panyi Miklós kitért arra, hogy a program jó hatással van az építőiparra, és lesz egy komoly gazdaságélénkítési hatása. Az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége szerint legalább tízezerrel fog nőni az új építésű ingatlanok száma, lakások és családi házak egyaránt. A nagya ingatlanfejlesztők is számítanak arra, hogy megjelenik egy olyan vevői kör, amely egyébként nem tudna lakást vásárolni. Arra is számítanak, hogy a családi házak építésében, az egyéni építésekben is új igények jelennek meg- Ez jó az építőiparnak, a kkv-knek, a programból munkahelyek, gazdasági növekedés, adóbevétel származik majd, ami az egész programot fenntartható pályára állítja, eközben több tízezer fiatalnak az otthonteremtésben nyújt segítséget.

Mint mondta, legalább százezer olyan ingatlan van Magyarországon, amely eladás alatt van, és belefér a Start programba. Sok tízezer olyan ingatlan is megjelenhet a piacon, amely lehetőség az első otthont vásárlók számára.

Hozzátette, ha nő a saját ingatlannal rendelkezők száma, akkor az albérletpiacon is várható az árak normalizálódása, akár csökkenése is. A program azokat, akik befektetési célra vásárolna ingatlant, arra fogja ösztönözni, hogy másba fektessék a pénzüket, ez hűtheti a befektetési célú ingatlanvásárlást.

Felhívta a figyelmet: más államilag támogatott hitelekkel otthonteremtési támogatásokkal is igényelhető lesz a Otthon Start lakáshitel: a házaspárok igényelhetik mellé a csok pluszt vagy a falusi csokot. Ez azért jó, mert nemcsak nagyobb hitelkeret áll rendelkezésre, hanem illetékmentesség is társul hozzá, és ha gyermekek születnek, a második gyermek után tízmillió forintot leírhatnak a hiteltartozásból.

A kiemelt kép illusztráció – MTI Fotó: Bruzák Noémi