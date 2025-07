Orbán Viktor: Az uniós költségvetés 20 százaléka Ukrajnának menne

Az európai emberek pénzének legalább 20 százaléka, így a magyarok pénzének 20 százaléka is Ukrajnába menne – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában pénteken az Európai Unió 2028-tól kezdődő időszakra bemutatott költségvetési javaslatáról.

Orbán Viktor elmondta: egymástól függetlenül különböző szakértői csoportok – nemcsak Magyarországon, hanem azon kívül is – az elrejtett, az Európai Bizottság egyedi döntéseinek körébe utalt tételeket is azonosították, összeadták.

Egyes szakértői csoportok szerint ez a teljes költségvetés 20 százalékát utalja, utalhatja át Ukrajnába, más szakértők szerint pedig 25 százalékát.

„Nem a saját tudásomra alapozva, hanem hozzáértők tudására alapozva, de nagy magabiztossággal merem azt mondani, hogy ennek a költségvetésnek legalább 20 százaléka Ukrajnát célozza” – mondta el Orbán Viktor.

Tönkretenné az uniót, ezt a költségvetését nem fogják elfogadni

Ez a költségvetés tönkretenné az Európai Uniót, ez a költségvetés szerintem nem is éli meg már a jövő évet sem – jelentette ki az Európai Unió következő ciklusának költségvetési tervezetéről szólva a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte:

ennek a tervezetnek egyetlen nyilvánvaló célja van, hogy Ukrajnát felvegyék az unióba, és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat elkülönítsék,

„ravaszul, leplezetten; másik részét nyíltan”. Holott nincs döntés arról, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak, ezért erre pénzt elkülöníteni sem helyes – jelezte. Hozzátette: nemcsak Ukrajna ügyében van bizonytalanság a költségvetésben, hanem elvesznek pénzeket például a mezőgazdaságtól.

Azért vesznek el pénzt, mert az előző rendszert pazarlónak ítélik, mert másra akarják fordítani, mert az európai élelmiszeripart és mezőgazdaságot nem tekintik többé kulcsfontosságú ágazatnak? – tette fel a kérdést, hozzáfűzve:

ha eddig élt sok millió gazda Európában mezőgazdaságból, és mi az ő munkájukat támogattuk, akkor a jövőben nem fogjuk őket támogatni, akkor velük mi lesz?

„Tehát ez a költségvetés tönkretenné az Európai Uniót, ez a költségvetés szerintem nem is éli meg már a jövő évet sem, vagy látványosan vissza kell majd vonnia a bizottságnak, vagy lépésről lépésre meg kell hátrálnia és át kell írnia. Én a reakciókból ezt látom, egész egyszerűen az európai országok a brüsszeli bürokráciának ezt a költségvetését nem fogják elfogadni” – fogalmazott Orbán Viktor.

Sebestyén József egy közülünk

Brüsszelben „le akarják lökni az asztalról” a kényszersorozás magyar áldozatának ügyét, mert az szembe megy mindennel, amit az ottani bürokraták Ukrajna uniós csatlakozásra való felkészültségéről állítanak – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta:

mi Brüsszelben nem azt mondjuk, hogy van itt egy magyar ügy, hanem azt mondjuk, hogy van itt egy európai ügy, amit nemcsak Magyarország észlel azért, mert egy állampolgárát agyonverték a kényszersorozó ukránok, hanem egy európai probléma, amit mások is érzékelnek.

Akik összegyűjtötték – ez egy strasbourgi szervezet egyébként – az erre vonatkozó információkat, rendszerezték és kiadtak egy átfogó értékelést, ami pontosan azt mondja, mint a magyar kormány – tette hozzá.

A kormányfő hangsúlyozta: itt nem egyedi esetekről van szó, hanem egy gyakorlatról. „Valójában embervadászat zajlik. Ezt sorozásnak, kényszersorozásnak nevezik, de levadásszák azokat az embereket toborzással megbízott alakok, akikről azt gondolják, hogy bezsuppolhatóak azonnal az ukrán hadseregbe. És ha nem megy szét, szóval akkor megy erőszakkal” – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a brutalitás a brüsszeli bürokraták szempontjából is kínos.

Mást sem lehet hallani Brüsszelben, mint hogy Ukrajna előrehaladást valósított meg az emberi jogok, az igazságszolgáltatás területén, a korrupció elleni harcban. Azt látják, hogy Ukrajna nemhogy érett, hanem már túlérett az európai uniós tagságra. Aminek semmi köze a valósághoz, ha valaki ismeri Ukrajnát, mert mondjuk a szomszédja – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az Otthon Start Programmal sok tízezer forintot spórolhatnak a fiatalok

Az Otthon Start Program egy biztonságos, forint alapú hitel, melynek felvételével a lakásbérlésez képest havonta sok tízezer forintot spórolhatnak a fiatalok – jelentette ki a miniszterelnök, arra biztatva a fiatalokat, hogy fontolják meg a felvételét.

Orbán Viktor elmondta:

azok a fiatalok, akiknek saját erőből kell megoldaniuk az otthonteremtésüket, jobban járnak, ha fölvesznek egy ilyen hitelt, vásárolnak egy lakást és kifizetik a kormány által lecsökkentett, kamattámogatott törlesztőrészletet, mintha ugyanezt az összeget albérletre, lakásbérletre fizetnék ki.

Hozzátette: szemben a bérleti díjjal, amit a lakástulajdonosnak fizetnek, a saját lakásra felvett hitel törlesztésével a később saját tulajdonukba kerülő lakásért fizetnek a fiatalok, ezzel tehát vagyonuk keletkezik – mondta.

A miniszterelnök kiemelte: a hitel biztonságos, és ellentétben a magas kockázatú devizahitellel, amelybe a bankok és a Gyurcsány-kormány együtt „belecsalták” az embereket, mert nem mondták meg nekik, hogy kiteszik magukat az árfolyamkockázatnak, az Otthon Start biztonságos, forint alapú hitel.

A hitel, melyet a kormány már részleteiben kidolgozott az érintettekkel, így elsősorban a bankokkal és az építőipar szereplőivel, 3 százalékos fix kamatozású, 25 évre felvehető, és legfeljebb 10 százalék önerőt követel meg, a megvásárolható lakás értéke pedig 100, ház esetében 150 millió forint.

Orbán Viktor jelezte azt is: az ő „legkonzervatívabb” számításai szerint is, ha megépül 10 ezer lakás, akkor az a nemzeti gazdasági teljesítményben 1 százalékos növekedést hozhat, és most könnyen megépülhet évente 30-50 ezer lakás. Megjegyezte ugyanakkor, ez az ajánlat nemcsak új építésű, hanem használt lakásokra és házakra is vonatkozik.

Összesen 12 olyan nemzet van, amelyik elmondhatja magáról, hogy egy állampolgára járt az űrben. Mi is közéjük tartozunk. Hangsúlyozta, Cserényi Gyulának is jár az elismerés, hiszen ő is felkészült, ha Kapu Tibor valamiért nem tudott volna az űrbe utazni.

Kapcsolódó tartalom Exkluzív műsorban Kapu Tibor földet érése a Kossuth Rádióban

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)