A Tények szerint Magyar Péter hátrébb léptette Kulja Andrást, bemutatkozott a Tisza Párt új egészségügyi szakértője

A Tények állítása szerint lecserélte Kulja Andrást, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusaként Magyar Péter pártelnök. A csatorna ezt arra alapozva közölte, hogy a Tisza Párt múlt heti nagykanizsai kongresszusán új egészségügyi szakpolitikusok mutatkoztak be. Hegedűs Zsolttól a Telex megkérdezte: hogyan értékeli Kulja András és Takács Péter egészségügyi államtitkár vitáját. Azt mondta: sok volt a személyeskedés, és hiányolta a tényleges szakpolitikai vitát.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, júniusban egy órán át vitázott egymással Takács Péter egészségügyi államtitkár, valamint Kulja András EP-képviselő, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa. A Magyar Péter által vezetett párt szimpatizánsai közül többen csalódottságuknak adtak hangot Kulja András ATV-s szereplése miatt. Az M1 Híradó beszámolója szerint volt, aki az írta az interneten: ha csak ilyen szakértői vannak a Tiszának, akkor nincs esélye a választáson.

A Tények nemrég Kulja András esetleges háttérbe kerülése miatt Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét is idézte, aki a vitára akkor úgy reagált: „világossá vált, hogy Kulja alapvető struktúrákkal, tényekkel sincs tisztában, vagy rosszabb esetben szándékosan ferdít.” A TV2 szerint Kulja András esete a Tisza bomlásaként is értelmezhető, amelynél példaként hozták fel, hogy nemrég távozott posztjáról Ordas Eszter fővárosi frakcióvezető, ahogy Farkas Dezső, Magyar Péter korábbi bizalmasa is, és Szabó-Kimmel Tamás színész is elhatárolódott a Tisza Párttól.

A Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán feltűnt egy új egészségügyi szakember. Hegedűs Zsolt Kulja András és Magyar Péter társaságában vitatta meg a hazai egészségügy helyzetét. Hegedűs Zsolt jelenleg az Országos Sportegészségügyi Intézet főorvosa. A Telex pénteken interjút is közölt vele, ahol megkérdezték tőle: mi a véleménye Takács Péter és Kulja András vitájáról. Mint mondta: hiányolta a tényleges szakpolitikai vitát, sok volt a személyeskedés, majd úgy folytatta: ez a része nem volt sikeres.

Tények: Kulja Andrást kidobta Magyar Péter, hullanak körülötte az emberek

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)