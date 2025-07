Saját programja fordulhat Magyar Péter ellen: Ruszin-Szendi Romulusszal indulhat az „út a börtönbe” program

Nyomozást rendelt el az ügyészség szolgálati visszaélés gyanújával Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének esztétikai beavatkozása ügyében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök szolgálati lakásával összefüggésben hivatali visszaélés, zsírleszívásának ügyében szolgálati visszaélés miatt feljelentést tett Budai Gyula a Fidesz országgyűlési képviselője.

A volt vezérkari főnök zsírleszívását a Honvédkórházban végezték el még szolgálati idejében, a mintegy 1,2 millió forintos költséget azonban nem ő, hanem az állami intézmény állta – ez pedig a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) szerint egyértelmű szabálytalanság.

Budai Gyula közölte: az általa tett feljelentés nyomán az ügyészség vizsgálatot indított.

„Péter, hamarosan elindul az út a börtönbe program”

– mondta, utalva ezzel a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter gyakori kormányellenes retorikájára. A Tisza Párt elnöke még március 15-ei beszédében említette először, hogy hamarosan elindítják az „Út a börtönbe nevű programjukat a »Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER)« ellen. ”

A Kehi jelentése szerint Ruszin-Szendi a Honvédkórház eszközeit és költségvetését használta fel a magánjellegű műtétre, amelyhez ráadásul nem is állt rendelkezésre megfelelő kórházi felszerelés, ezért egy magánintézményből szereztek be eszközt, ahol az operáló orvos is dolgozik. Ez a gyakorlat szabálytalan, és jogtalan közpénz felhasználásnak minősül – áll a hivatal jelentésében.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: M1 Híradó)