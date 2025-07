Megbukott Karácsony temetőzárási rendelete

Hamvába holt a budapesti temetők látogatását radikálisan befolyásoló rendelet, amely értelmében a sírkertekbe csakis a főbejáratokon keresztül lehet betérni. A lakossági tiltakozás olyan mérvű politikai cunamit indított, amely elsöpörte Karácsony Gergely terveit, a főpolgármesternek vissza kellett vonni a rendeletet.

Hatalmas lakossági felháborodást és valóságos politikai cunamit okozott az a fővárosra érvényes rendelkezés, amely értelmében a budapesti temetőket a sírkertek nyugalmának és biztonságának fenntartása érdekében csakis a főbejáratokon keresztül lehet látogatni, az összes oldalbejárót be kell zárni.

A hétfőn életbe lépett rendelet többek között a budai hegyvidék lakóinak kedélyét is felborzolta, hiszen a rendelet valósággal kettévágta az 1894-ben megnyitott Farkasréti temetőt övező városrészt. A kapuzárás miatt a temető környékén lakók csak hatalmas kerülővel érhették el céljukat. Ráadásul a kerülőt a meredek hegyoldalon gyalogosan kellett megtenni, hiszen a tömegközlekedési eszközök csakis a főbejárat előtt járnak.

„Ez az intézkedés nemcsak a temetőlátogatóknak rossz, de a kapuk mellett évtizedek óta működő virágárusoknak is roppant hátrányos. Emellett a környék lakói is rendszeresen közlekedtek a temetőn keresztül, illetve sokan békésen sétáltak az árnyas lombok alatt”

– írta közösségimédia-felületén Novák István, a XII. kerület érintett, 9-es választókörzetének képviselője.

Az ügyben a Budapesti Közművek sajtóosztálya közleményt adott ki, mely leszögezte, hogy a temetői kapubezárást azért vezette be a divíziójukba tartozó Budapesti Temetkezési Intézet (BTI), hogy elejét vegye a további sírrongálásoknak és hulladéklerakásoknak. A közlemény szerint a BTI „figyelemmel kíséri a sírkertek látogatási szokásait, és az önkormányzati egyeztetések fényében, még az őszi nagy forgalmú időszak előtt, értékeli a tapasztalatokat”. A szöveg arra is kitér, hogy a „Budapesti Közművek évek óta nem alkalmaz külsős őrzés-védelmi alvállalkozókat, hanem mintegy 300 fős, saját munkavállalókból álló biztonsági szolgálattal látja el a társaság telephelyeinek őrzés-védelmét”. A fővárosi köztemetők egy részében azonban őrzés nélküli kiskapuk is vannak, ami nemcsak vagyonvédelmi és személyi biztonsági szempontból problémás, hanem a temetőkben észlelt illegális hulladékelhelyezés szempontjából sem tartható fenn.

Az ügyben megszólalt Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlésben működő Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is, aki nehezményezte, hogy a

„nehezebben közlekedők vagy mozgásukban korlátozottak akár kilométeres távolságok leküzdésére kényszerülnek”.

Vitézy szerint az „intézkedés következtében a sírkertekbe való belépés kizárólag a főkapun – nyitvatartási időben – keresztül lehetséges, valamint számos irányból a közlekedési kapcsolatok is ellehetetlenültek. Emiatt számos idős, nehezen mozgó vagy mozgásukban korlátozott gyászoló, temetőlátogató számára vált sokkal nehézkesebbé, kényelmetlenebbé és hosszadalmassá, hogy megközelíthessék szeretteik sírhelyét”.

Vitézyhez hasonlóan Szentkirályi Alexandra is az intézkedés visszavonására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert. A Fidesz–KDNP frakciószövetség vezetője Facebook-oldalán azt írta: „Karácsony Gergely újabb esztelen ötlete, hogy a budapesti köztemetőket kizárólag a főbejáratokon keresztül lehet megközelíteni, arra hivatkozva, hogy így őrizhető meg a sírkertek nyugalma és biztonsága. Ez két dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt

Karácsony Gergelyék már megint nem azzal foglalkoznak, ami a budapestieknek jó, hanem amit ők annak gondolnak.

A lezárások miatt sokkal nehezebb megközelíteni a sírhelyeket, ami elsősorban az időseknek okoz problémát, hiszen hosszabb séta, nehezebb útvonal, esetleg több megálló vezet el ezekre a helyekre. Másrészt, gyereknek nézik a budapestieket, akik nem tudják, hogyan kell viselkedni egy sírkertben, holott a nyugalom és a rend biztosítása a főváros feladata. Főpolgármester úr, nincs szükség minden héten egy olyan intézkedésre, ami nehezebbé teszi a budapestiek életét, van ezekből már elég Önöknek köszönhetően! Nyissák ki újra a bejáratokat, hagyják békében emlékezni a budapestieket!”

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és kutatási-elemzési igazgatója a hirado.hu-nak olyan, „értelmetlen látszatintézkedésnek” nevezte a rendelkezést, amely nem a probléma gyökerére koncentrál, ráadásul a közrend védelmét sem szolgálja, hiszen a tiltás sosem jelent megoldást. Kőrösi Koppány az úgynevezett tovagyűrűző hatás miatt összefüggést lát a temetői sírrongálások ügye és a romló budapesti közbiztonság között. Mint fogalmazott: „Ezek egymást erősítik”. A Budapest Műhely kutatási-elemzési igazgatója szerint a „temetői lopások megfékezését az aluljárók tisztaságának és rendjének visszaszerzésével kell kezdeni. Vissza kell állítani a rendőrség és a közterület-fenntartók közös járőrözését, vagyis Budapesten helyre kell állítani a rendet”. Hozzátette: a Budapesti Temetkezési Intézet nyereségesen üzemel, ezért növelni tudja a temetői őrszemélyzet létszámát, és a szükséges technikai berendezéseket is meg tudja vásárolni ahhoz, hogy a temetők nyugalmát biztosítani tudja. „Az értelmetlen fővárosi döntések, mint például a Lánchíd és az alsó rakpart felesleges lezárásának megszüntetése mellett Budapest utcáinak, tereinek kitakarításával és a költségvetés rendbetételével egy időben a temetők kapuzárását is meg kell szüntetni” – mondta.

A tiltakozások nyomán meghátrált Karácsony Gergely. A főpolgármester a közösségi platformján jelentette be: azonnali hatállyal visszavonja az intézkedést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)