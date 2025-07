Gulyás Gergely a Kormányinfón: Az uniós költségvetési tervezet ukránbarát költségvetés

Legutóbb július 3-án tartott Kormányinfót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter, amelyen többek között az Otthon Start program részleteiről is szó volt. Szerdán a kormányülést követően – amelyen az agrárium is kiemelt téma volt – állt a sajtó elé a miniszter, hogy beszámoljon a legújabb kormányzati döntésekről. Gulyás Gergely a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy a kormány tájékoztatást kapott az illetékes miniszterektől az Európai Bizottság költségvetési tervezetéről. Hozzátette, hogy nagy változásokra nem számít a kormány a hétéves uniós tervezettel kapcsolatban, amelyet ukránbarát költségvetésként értékelt, és ami álláspontja szerint Magyarország számára elfogadhatatlan. Mint mondta, a kormány hosszú tárgyalásokra számít a költségvetést illetően.

Gulyás Gergely kiemelte: a költségvetés-tervezetben címzetten 88 milliárd euró jut Ukrajnának és még 190 milliárd uniós csatlakozásra, és mivel a következő hét évben az Európai Bizottság csak Ukrajna csatlakozásával számol, a tervezetben 190 plusz 88 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére. Ez körülbelül a költségvetés egynegyede. A miniszter hozzátette: a pénzt a kohéziós és a Közép- és Dél-Európa számára is legfontosabb agrártámogatásoktól veszik el, ezért a kormány egyetért a magyar és az európai gazdák fellépésével. Az is elhangzott, hogy Brüsszel 2500 fővel növelné a létszámát, és a fizetéseket is megemelik.

Gulyás Gergely egyúttal minden magyar politikai erőt arra szólított fel, hogy ítélje el az Európai Bizottság költségvetés-tervezetét, mert, mint fogalmazott, aki ebben a formában ezt a költségvetést támogatja, annak Ukrajna fontosabb, mint Magyarország. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy véli, a tervezet jelen formájában elfogadhatatlan, ezért Magyarország ezt alapos változtatások nélkül nem tudja támogatni. Megjegyezte továbbá, hogy a költségvetési tervezetet csak egyhangúlag lehet elfogadni.

Szeptember elsejével indulhat a kedvezményes lakáshitelprogram

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormányülésen szóba került az Otthon Start program is, amelynek fogadtatása elmondása szerint pozitív volt. A kabinet emellett tárgyalt a bankszövetséggel is a részletekről.

Egyúttal kijelentette, hogy a 3 százalékos kedvezményes hitel szeptember 1-től válik felvehetővé, míg a végleges szabályozás augusztus 1-jére készül el.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány úgy gondolja, hogy mindenkinek jár az első otthon, így véleménye szerint a program valódi segítséget nyújthat az érintetteknek, mert a hitel 3 százalékos kamattal érhető el. A konstrukcióhoz 10 százalékos önerő szükséges, és ha a támogatott fél tulajdonrésze nem haladta meg az 50 százalékot más ingatlan esetében, akkor az illető nem esik ki a programból. Az is elhangzott, hogy a kormány időkorlát nélkül hirdeti meg az Otthon Start programot, megjegyezte, hogy lakások esetében 100 millió, míg családi házaknál 150 millió forintos értékhatárig lehetséges a vásárlás.

A miniszter szerint nem érett uniós tagságra az az ország, ahol a kényszersorozottakat halálra verik

A kormány meghallgatott egy tájékoztatást az ukrajnai helyzetről is. Mint mondta, a kormány véleménye az, hogy a kényszersorozás, emberek erőszakkal a frontra kényszerítése elfogadhatatlan, így egy olyan ország, ahol kényszersorozás keretében valakit halálra vernek, biztos, hogy nem érett arra, hogy az Európai Unió tagja legyen.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja a kénysorozást, megjegyezve, hogy még senki sem sorakozott fel Magyarország álláspontjához a kérdésben. „Azért is vagyunk megdöbbenve, mert az a magyar ember, aki az életét vesztette, nemcsak ukrán állampolgár volt, hanem magyar állampolgár is, tehát európai uniós állampolgárról beszélünk” – jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszter ezzel összefüggésben arról is beszélt, hogy Magyarország ezért is javasolta, hogy akik Sebestyén József meggyilkolásában közreműködtek, vagy ezért felelősséget viselnek, kerüljenek uniós szankciós listára. Gulyás Gergely elmondta, nem egyedi problémáról van szó, ez szerinte látható az Európa Tanács emberi jogi biztosának korábbi, az ukrán kényszersorozási gyakorlatot elítélő jelentéséből is.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely a Kormányinfón 2025. július 16-án (Fotó: YouTube)