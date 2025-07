Ezért veszélyes, ha valaki semmibe veszi a KRESZ-t: brutális előzés két Tesla között Szadánál – VIDEÓ

Életveszélyes előzést rögzített egy fedélzeti kamera a Pest vármegyei Szadánál. A videó tanúsága szerint egy piros Tesla sofőrje a KRESZ több szabályát is figyelmen kívül hagyta, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt baleset.

A felvételt a BpiAutósok.hu egyik olvasója rögzítette, aki épp Szentjakab felől Szada irányába haladt, amikor a veszélyes jelenet történt.

„Szentjakab, Szada irányába haladtam. Előttem a mercis éppen jobbra kanyarodott, lassítottunk, 50-es korlátozás és előzni tilos tábla volt.

A piros teslás állat módjára előzött, miközben jobbról kihajtott egy másik teslás. Kisebb csoda, hogy nem történt semmi”

– írta az autós, aki azt is hozzátette, hogy a piros teslás már mögötte is több autót előzött egyszerre. A videón egyértelműen látszik, hogy a piros Tesla vezetője nemcsak az előzni tilos táblát, de a forgalmi helyzetet is teljesen figyelmen kívül hagyta.

Kapcsolódó tartalom Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Budapesten A NyxAir légitársaság Bulgáriából Lengyelországba tartó cargo repülőgépének személyzete technikai problémát jelentett.