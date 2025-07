Ukrán–magyar kibercsaló bandára csapott le a rendőrség Szabolcsban

Csaknem 400 millió forintos kárt okozott banki ügyfeleknek az az ukrán-magyar kibercsaló banda, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság online csalások felderítésére szakosodott nyomozói lepleztek le – közölte a főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.

A nyomozók 55 elkövetőt azonosítottak, akik a gyanú szerint 109 bűncselekményt követtek el. A gyanúsítottak többsége magyar állampolgárságú stróman – tartalmazza a közlemény. Ugyanakkor a szervezet „menedzserét”, a 32 éves ukrán állampolgárságú D. H.-t a magyar nyomozó hatóság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján a spanyolországi Alicante városában fogta el a helyi hatóság. A férfit június 17-én adták át a magyar rendőröknek – tették hozzá.

Azt írták, hogy a csalók telefonon léptek kapcsolatba áldozataikkal, és bankjuk ügyintézőjének adták ki magukat. Meggyőző kommunikációval elnyerték a sértettek bizalmát, és elhitették velük, hogy veszélyben van a pénzük a bankszámlájukon.

A gyanúsítottak egy „biztonságinak” nevezett bankszámlára utaltatták át az összegeket, amelyek sok esetben elérték a több tízmillió forintot, majd a strómanok a legközelebbi ATM-ből felvették a pénzt – ismertették.

Egyes esetekben áldozataikkal letöltették a távoli hozzáférést biztosító AnyDesk számítástechnikai programot, amivel hozzáfértek áldozatuk banki adataihoz, ezután pedig már könnyedén utalták el strómanjaiknak a megtévesztett emberek bankszámláiról a pénzt – fűzték hozzá.

A nyomozók a strómanoktól elindulva azonosították a beszervezőket, a közvetítőket, akik közül három személyt – akik ukrán, magyar, illetve ukrán-magyar kettős állampolgárok – bűnügyi őrizet alá helyeztek – olvasható a közleményben.

A hirado.hu is beszámolt arról korábban, hogy az utóbbi időben elszaporodtak a banki csalások, valamint a kibertámadások, ezeken belül is az ukrán hátterű kibercsalások. Ennek részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)