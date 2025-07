Újabb emberek fordítanak hátat Magyar Péternek, ezúttal Szabó Kimmel Tamás határolódott el

A jelek szerint újabb emberek fordítanak hátat Magyar Péternek. A korábban minden tiszás rendezvényen részt vevő Nagy Ervint például nem lehetett látni a hétvégi nagykanizsai kongresszuson, és hetek óta nem mutat semmiféle politikai aktivitást. Sőt vasárnap egy másik színész már egyértelműen el is határolódott a Tiszától. Szabó Kimmel Tamás tavaly az EP-kampány idején a Tisza mellett volt, most azonban egy nyílt levélben jelentette ki, hogy már semmi köze nincs Magyar Péterékhez, és azt sem szeretné, ha a jövőben bárki összemosná a nevét a párttal.

A jelek szerint egyre többen távolodnak el Magyar Péter pártjától

Tavaly az európai uniós választások véghajrájában Magyar Péter Youtube-csatornáján podcastokban mutatta be EP-jelöltjeit a Tisza Párt. A propagandainterjúkat az a Szabó Kimmel Tamás készítette, aki egy alkalommal úgy próbálta meg beállítani a szerepvállalását, mint akinek nincs is szüksége a politizálásra. Állítását azonban jelentősen árnyalja az a tény, hogy 2019-ben nyíltan Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét népszerűsítette egy kampánydalban – hangzott el az M1 Híradójában.

De a Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz is erősen kötődő balliberális Telex is úgy mutatta be Szabó Kimmelt, mint akire fontos feladat hárult – hozzátéve:

még nekik sem sikerült megszólaltatniuk Magyar jelöltjeit arról, milyen elképzeléseik vannak az Európai Unióról, Magyarország jövőjéről vagy egyáltalán a politikáról.

A színész végül – miután több sajtóorgánum is összefüggésbe hozta a nevét a Tisza Párttal – vasárnap egy hosszú bejegyzésben cáfolta a szerinte félretájékoztató feltételezést, amit a TV2 vett észre, és amit teljes terjedelmében Szabó Kimmel Tamás hivatalos közösségi oldalán lehet elolvasni, illetve változtatás nélkül közölni.

Szabó Kimmel nyilatkozata alapján úgy tűnik, nemcsak ő hátrálhatott ki a Tisza mögül. Miközben Magyar Péter februárban még a Tisza szigetek irányítását Farkas Dezsőre bízta – aki korábban operatív vezetője is volt a pártnak –, az egyik legfontosabb háttéremberként nemrég másodjára is otthagyta az ellenzéki pártot. A Telexnek azt mondta: nem értett egyet a Tisza-vezetés többségével és most új politikai pártot szervez.

De a hónap elején távozott Magyar Péter pártjának másik fontos tisztségéből, Ordas Eszter is. A Tisza fővárosi frakcióvezetője lemondását családi okokkal magyarázta. Szakértők szerint azonban Ordas idő előtti távozása összefügghet Varga Judit minapi nyilatkozatával, amikor újságírók egy bírósági tárgyalás után Magyar Péter volt feleségét a lehallgatási ügyéről kérdezték.

Nagy Ervin kezdetektől fogva Magyar Péterben látja a kormányváltás jövőjét. Szinte egyik jelentős Tiszás rendezvényt sem hagyta ki.

A szombati nagykanizsai kongresszuson azonban nem kapott színpadi szerepet,

ahol az M1 stábjának többen is arról beszéltek, már várnák a leendő parlamenti képviselőjelöltjeiket és a kormányt buktató pártprogramot is.

Több kellemetlen ügy nehezítette a Tisza Párt elmúlt heteit, miközben a párt a kormányzóképesség látszatát próbálja erősíteni – ezt a következtetést az Index vonta le a rendezvény utáni cikkében, amiben megszólalt Nagy Attila Tibor is, aki azt is mondta az eseményről: az csak a nevében volt kongresszus, valójában nem voltak küldöttek, és semmiről sem szavaztak.

A baloldali elemző szerint a halogatás politikája kockázatot is rejt,

hiszen a Tisza jelöltjeinek mindössze néhány hónapjuk lesz arra, hogy helyben ismertté váljanak. Eközben a Fidesz–KDNP jelöltjei és helyi szervezetei már hosszú ideje beágyazódtak a társadalomba.

Kiemelt kép: Szabó Kimmel Tamás (Fotó: MTI/ Marjai János)