Lemondott Tompos Márton, a Momentum elnöke

Tompos Márton lemondott a Momentum elnöki tisztségéről, amelyről az ellenzéki politikus kedden számolt be a Facebookon. Bejegyzésében azt is közölte, hogy utódjául Rózsa András zuglói polgármestert kérte fel, aki el is vállalta a megbízatást. Utóbbi egyúttal hivatalosan is kérni fogja a pártelnöki teendők átvételét a közösségtől.

Mint írta: büszke rá, hogy a Momentum, amit bevallása szerint nemcsak politikai otthonának, hanem baráti közegének is tekint, több mint egy évvel ezelőtt megválasztotta a Momentum vezetőjének. „Büszke vagyok arra is, hogy hiába az elképesztően nehéz politikai környezet, a Momentum történetének talán legnehezebb időszakában is aktívan tett a kormányzati önkény ellen és dolgozott a rendszerváltásért. Az árvízi védekezéstől kezdve a füstgyertyázós tiltakozáson és hídfoglalásokon át a jogsegélyekig, a felcsúti pride-ig és minden idők legnagyobb Pride-ján való részvételig számos olyan dolgot tett ez a párt az elnökségem alatt, amivel megmutattuk: voltunk, vagyunk, és leszünk is” – tette hozzá Tompos Márton. Tompos Márton azt is közölte, hogy visszatér azokhoz a témákhoz, amelyekben szerinte a legtöbbet tud segíteni. Itt példaként említette az állampárt korrupciós ügyeinek bemutatását, a főleg EU-n kívüli külügyi témákat, valamint ezek kombinációját. Egyúttal azt is leszögezte, hogy a párt tagja marad, ahogy megtartja országgyűlési képviselői és frakcióvezető-helyettesi mandátumát is. Tompos Márton a Momentum elnökeként januárban még arról beszélt, hogy a párt biztosan elindul a 2026-os országgyűlési választásokon. Akkor úgy fogalmazott: „Nincsen más, aki képviselné azokat az értékeket, amiben mi hiszünk, és ami egy boldog, működő és fejlődő Magyarország megteremtéséhez nélkülözhetetlen.” Szerinte egy esetleges kormányváltáshoz új szavazókat kell behozni tapasztalt, de hiteles politikusokkal, hogy ott legyenek a Holnap Magyarországának a megszületésénél. Kapcsolódó tartalom Bejelentette a Momentum elnöke: elindulnak a 2026-os választásokon A párt a 2024-es európai parlamenti választásokon a szavazatok mindössze 3,7 százalékát szerezte meg. A Momentum még június elején döntött arról, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon, az indoklás szerint mindezt a kormányváltás elősegítése érdekében lépte meg a párt. A döntést a küldöttgyűlésen hozták meg. A döntést megelőzően a hirado.hu is beszámolt arról, hogy Gelencsér Ferenc, a Momentum jelenlegi képviselője és korábbi elnöke arról döntött, hogy nem méretteti meg magát a jövő évi választásokon. Rajta kívül Tóth Endre, Dél-Buda momentumos országgyűlési képviselője is hasonló döntést hozott. A választásoktól való távolmaradásról először Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke beszélt egy interjúban, akkor azt mondta: megítélése szerint most hátrébb kell lépnie a pártnak, hogy ne legyen akadálya a kormányváltásnak. Kiemelt kép: Tompos Márton, a Momentum politikusa (Forrás: Facebook/Tompos Márton)