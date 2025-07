Teljes gőzzel zajlik a migrációpárti érzékenyítés a Tisza Pártban

A Soros-egyetem nemzetközi jogásza tart migrációpárti eligazítást a Tisza Párt számára – tudta meg a Hírtv. A csatorna felvételeket is közzétett a szóban forgó előadásról, amelyen arról győzködték az aktivistákat, hogy hazugság az illegális bevándorlás összefüggése a terrorizmussal, valamint a migráció alapjog és egyben hasznos.

A HírTV emlékeztetett, Magyar Péter a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője egy évvel ezelőtt Facebook-élőkapcsolásban arról beszélt, szerinte „az uniós joghoz igazított migrációs politikát kell bevezetni Magyarországon”. A tavaly júliusi Magyarinfón az ellenzéki politikus azt is hangsúlyozta, hogy szerinte „az EU minden tagállama rendelkezik egy Brüsszel által jóváhagyott hatékony migránspolitikával”.

A jelek szerint a Tisza Párt migrációval kapcsolatos irányvonalának kidolgozásában Soros Györgyhöz köthető személyek is részt vesznek. A HírTV ugyanis most arra hívta fel a figyelmet, hogy

az a Nagy Boldizsár tartott migrációpárti eligazítást a párttagoknak, aki nem mellékesen a Soros György által alapított CEU nemzetközi jogásza.

A párt a közösségi médiában is hirdette Nagy Boldizsár előadását, amelyről most felvételek láttak napvilágot, amelyek világosan megmutatják, hogyan is zajlik a párttagok kiképzése a bevándorláspárti álláspont képviseletére.

„A migrálás, a vándorlás alapjog (…) Nemcsak, hogy emberileg alapjog és filozófiailag fontos, hanem hasznos is”

– fejtette ki Nagy Boldizsár, egyúttal tagadta az illegális bevándorlás és a terrorizmus közötti összefüggéseket.

„Mindenki, aki azt hazudja, hogy a menekültek között bújnak el a terroristák, az hazudik”

– mondta, aki szerint Magyarország potyautas a migrációs politikában, valamint szerinte nem vagyunk szolidárisak a többi európai uniós tagállammal, egyúttal megvédte az Európai Bíróságnak azt a Magyarországgal szemben kiszabott ítéletét, amivel napi egymillió eurós büntetés kifizetését állapították meg, mert Magyarország nem hajlandó befogadni az illegális bevándorlókat. Előadását azzal zárta, hogy reméli, a Tisza Párt is átveszi az általa szorgalmazott migrációs álláspontot.

Pontosan tíz éve, 2015. július 13-án kezdődött el a magyar déli határzár építése, amely azóta is fontos eleme a nemzeti migrációs védelemnek, ugyanakkor folyamatosan éles kritikák kereszttüzében áll az Európai Unió részéről. A Nagy Boldizsár által elmondottakkal ellentétben

az illegális migráció igenis jelentős mértékben rontotta az európai közbiztonságot.

A Mandiner által közölt adatok szerint 2022-ben 70 295 illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekménynek minősülő esetet regisztráltak, 2023-ban 65 795-öt, 2024-ben pedig 36 353-at. Az illegális bevándorlók által elkövetett terrorcselekmények a 2025-ös előrehozott német szövetségi választásoknak is kiemelt témája volt, mivel a voksolást megelőző közel fél évben több nagyobb – Aschaffenburgban, Münchenben és Magdeburgban – terrortámadás rázta meg a német lakosságot.

